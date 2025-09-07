Mediaset opta por mantener 'First Dates' en el acces prime time de Telecinco y no lo devuelve a Cuatro

Parece que Telecinco se resiste a soltar a First Dates. Tras un final de agosto brillante, en el que el dating show llegó al 11,4% de share y superó el millón de espectadores, el programa ha visto derrumbarse sus cifras ante el desembarco de El Hormiguero, al firmar una primera semana de septiembre en torno al 8% de cuota.

A pesar de ello, Mediaset ha optado por mantener el dating show en el access prime time de Telecinco. Aunque el dating show se enfrentará también al regreso de La Revuelta desde este lunes 8 de septiembre, parece que el grupo audiovisual busca cuidar sus formatos del prime time.

Por ello, First Dates no regresará a Cuatro, al menos de momento. La cadena mantendrá el programa conducido por Carlos Sobera en la programación de Telecinco, manteniendo las reposiciones de Viajeros Cuatro en su segundo canal.

Lo que parecía un movimiento temporal para mejorar las cifras de audiencias de la primera cadena de Mediaset, parece que va camino de convertirse en una estrategia a corto plazo para buscar mejorar los datos de Telecinco.

First Dates desembarcó en el access prime time de Telecinco a mediados de julio para subir las cifras de Telecinco en una temporada especialmente complicada para el canal ubicado en el distrito madrileño de Fuencarral.

Imagen de 'First Dates'. Mediaset

Ante la ausencia de apuestas para la parrilla estival, Telecinco ha tenido que conformarse con un 9,2% de cuota media en julio y un 8% en agosto. En la terna de datos positivos, ha estado First Dates, cuyas cifras han estado por encima de la media de la cadena, especialmente en el mes de agosto.

De ahí, que la cadena haya optado por mantener First Dates en el access prime time de esta semana que comienza el lunes 8 de septiembre. A las 22:00 horas será cuando el dating show inicie su emisión y será a las 23:00 horas cuando comience El precio de…, el programa de entrevistas que conducirá Santi Acosta y que entrevistará a Carolina Perles, exesposa de José Luis Ábalos.

Imagen de 'First Dates'. Mediaset

De esta manera, será el dating show el que se vea las caras contra El Hormiguero y La Revuelta, que vivirán su primera gran batalla de la temporada. Queda la duda de si esta estrategia se mantendrá a medio y largo plazo, dado que se esperaba que First Dates volviese a Cuatro en el nuevo curso televisivo.

Desde su concepción, First Dates ha sido uno de los emblemas del segundo canal de Mediaset y ha formado parte de su identidad. De ahí, que muchos seguidores se sigan preguntando si volverá a la cadena.