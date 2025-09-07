Marc Sala y Lourdes Maldonado debutan al frente del 'Telediario Fin de Semana': "No ha ido mal, ¿no?"

Tras el debut de Pepa Bueno, era el turno de sus compañeros del fin de semana. Este pasado 6 de septiembre, Marc Sala y Lourdes Maldonado han debutado al frente del Telediario de sábados y domingos. Ambos recogían el relevo de Igor Gómez y Lara Siscar. De hecho, Maldonado también tomaba el relevo de la periodista en Informe Semanal.

En el caso del Telediario, con la primera edición a las 15:00 horas, no hubo mención alguna al inicio del boletín. Con la profesionalidad con la que se suele caracterizar TVE, Marc Sala y Lourdes Maldonado comenzaron el informativo con el sumario de las noticias más relevantes de la jornada.

Ahora bien, fue al final de la emisión cuando Maldonado lanzó un comentario sobre el estreno de ambos como conductores de las ediciones del fin de semana. “Terminamos nuestro primer Telediario. No ha ido mal, ¿no? El equipo nos lo ha puesto fácil”, expresaba con tono distendido la comunicadora.

Maldonado volvía así a primera línea televisiva tras estar desde septiembre de 2023 en RNE, presentando Las tardes de RNE, programa de radio que han heredado David Cantero y Marta Solano.

Horas más tarde, Maldonado vivía un segundo estreno, al debutar como conductora de Informe Semanal, recogiendo así el segundo testigo que le ha dejado Lara Siscar, quien ha sido nombrada recientemente corresponsal de TVE en Lisboa, Portugal.

En el programa de reportajes, la de Irún sí que lanzó un mensaje de bienvenida a la audiencia. “Muy buenas noches. Es un placer formar parte desde este instante de un programa tan querido y con el sello de calidad informativa de Informe Semanal”, declara en un tono institucional.

Sin más dilación, la periodista siguió con su labor informativa, dando así inicio a esta nueva temporada del veterano formato de reportajes, el segundo más longevo de la cadena pública (primero si no se cuentan los informativos) y el boletín semanal más veterano de la televisión en Europa.

TVE cerraba así una semana llena de estrenos, con la que ha renovado completamente las caras de sus principales formatos informativos. Junto con el estreno de Pepa Bueno, Marc Sala y Lourdes Maldonado, Lorena Baeza ha debutado al frente de la edición matinal del Telediario, con el veterano Álex Barreiro.

Por otro lado, la Corporación presidida por José Pablo López ha realizado una renovación completa de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas ha vuelto a las ondas para liderar Las mañanas de RNE. Cantero, tras su polémica salida de Mediaset, retornaba a su primera casa informativa y ha debutado en la radio con Las tardes de RNE.

Otro regreso a la radio ha sido el de Isabel Gemio, quien ha tomado las riendas de formatos nocturnos. Ángeles Caso se ha unido a El ojo crítico, reforzando la oferta cultural y de actualidad de la emisora.