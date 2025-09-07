Lydia Lozano matiza sus palabras en 'De viernes' sobre sus años en 'Ni que fuéramos': "Adoro a mis compañeros"
La periodista ha intervenido en 'Fiesta' para reivindicar sus dos años fuera de Mediaset ante la avalancha de críticas en redes sociales.
El regreso de Lydia Lozano a Mediaset no ha dejado indiferente a nadie. Su entrevista en De viernes, donde se ha unido también como colaboradora, ha provocado airadas críticas tanto en redes sociales como por parte de sus excompañeros de Ni que fuéramos Shhh y La familia de la tele.
Ha sido cómo la periodista ha definido sus dos años de ausencia en Mediaset lo que ha generado críticas. “Cuando yo pasaba por la calle de Telecinco tenía que taparme los ojos porque a mí me dolía muchísimo haberme ido de aquí”, confesaba.
“Cuando me llamaron para que volviera no me lo creía, era como un sueño, era lo que yo deseaba, nunca debí haber salido por esa puerta”, proseguía, señalando que la compañía ubicada en el distrito de Fuencarral ha sido siempre su casa.
“Llegué a pensar que Mediaset era una puerta que se había cerrado totalmente para mí, y quiero decir que no me he ido de un barco para subirme a otro”, expresaba. “Cuando me fui de TVE, lo hice dando un golpe en la mesa y sin tener nada detrás”, agregaba.
“Cuando se acabó Sálvame, no sabía [qué hacer], estaba perdida. […] A mí se me ha llamado traidora y lo quiero decir alto y claro: a mí se me llamó hace muchos meses para venir a este programa”, argumentaba.
“Estos dos años he estado totalmente desubicada, yo no era yo. Lo he pasado francamente mal. Yo soy una persona que lo celebro todo, ni mi 35º aniversario de boda lo celebré. No era yo, casi no salía, con lo que me gusta salir. No celebré mi cumple”, manifestaba.
María Patiño ha sido una de las primeras en pronunciarse en su cuenta de X. “Me da pena por ella”, señalaba. Cuando Arnau Martínez señalaba que este lunes 8 de septiembre será cuando se comente su entrevista en No somos nadie, Patiño lanzaba otro dardo a su excompañera.
“Querido, demasiado previsible y la sociedad ya no compra lo indefendible”, sentenciaba. “Aceptar es negar y eso no lo perdona nunca el público”, agregaba en otro tuit.
Dado que en Fiesta se ha comentado su regreso, Lozano ha intervenido telefónicamente, adelantándose a lo que digan sus excompañeros en No somos nadie y matizando sus declaraciones.
“La gente no me entendió. Estos dos años he trabajado, me he partido la espalda dos veces en Baila como puedas, he estado en el 'pisito', en todos los sitios, pero para mí han sido dos años de operaciones”, ha aclarado la presentadora, para después lanzar un alegato rindiendo tributo a sus excompañeros en Ni que fuéramos Shhh y La familia de la tele.
“Yo adoro a mis compañeros, lo saben ellos, ayer les eché muchísimo de menos”, expresaba ante una atenta Emma García, quien retornaba a su puesto de presentadora en Fiesta.
“Hemos sido, como decía María [Patiño], un pack durante muchos años. Pero ya está, ya está, he vuelto y estoy feliz de ver a los cámaras, a los de sonido, a mi gente de toda la vida. Estaba súper nerviosa, me dormí a las cinco de la mañana y, bueno, fue un día tan emocionante para mí”, concluía, con la presentadora invitándola a ir a plató.