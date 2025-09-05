Patricia Pardo se despide de una etapa en 'Vamos a ver' al borde del llanto: "Supone separarme de mi familia"

Este viernes, el programa Vamos a ver de Telecinco despidió su edición de verano con una jornada cargada de emociones y también de sorpresas. La emisión no solo marcó el cierre de una etapa televisiva, sino que coincidió con el cumpleaños de su presentadora, la periodista Patricia Pardo, que celebró la ocasión arropada por sus compañeros.

El plató vivió un ambiente festivo inesperado justo antes de concluir la sección de Actualidad. En ese momento, el colaborador Alfonso Egea (que ha conducido el programa este verano) irrumpió en escena portando una tarta adornada con grandes velas de cumpleaños y un vistoso ramo de rosas rojas. El gesto fue recibido con sonrisas y aplausos de parte del equipo y del público.

Pardo deslizó entonces a su compañero “lo mal que me caías cuando éramos competencia, y lo que te quiero ahora”. “La tarta es nuestra, pero las rosas, no”, bromeó Egea, lo que rápidamente desató la curiosidad de los presentes. La propia Pardo reveló entonces, entre sonrojos y sonrisas, que las flores eran un detalle de su pareja, el también presentador Christian Gálvez. El momento coronó una despedida cargada de sentimientos encontrados para la periodista gallega.

Visiblemente emocionada, al borde del llanto, y secándose alguna lágrima furtiva, Patricia Pardo, que aseguraba tener un día difícil por ser “el último día que entro en la redacción, en la nuestra” tomó la palabra para compartir una reflexión sincera con su equipo y los espectadores. “No puedo ni hablar… Estoy muy ilusionada y motivada porque soy una miura, pero para mí esto supone separarme de mi familia, que sois vosotros”, aseguró, dando nombres de compañeros con los que ya no coincidirá como el propio Egea y Joaquín Prat.

Entre pausas y confesiones, reconoció que iniciar una nueva etapa le genera entusiasmo, aunque también cierta nostalgia. La presentadora destacó que la fecha tenía un valor más que simbólico para ella. Según explicó, "cuando uno quiere avanzar, tiene que hacer esfuerzos, es complicado. Ayer hablé con mi madre de que empiezo otra etapa el día de mi cumpleaños. Además, nací justo a la hora en que termina este programa y, como yo creo en las señales, soy muy optimista, aunque con un poco de desgarro".

Patricia Pardo en 'Vamos a ver'.

De cara al futuro inmediato, Pardo confesó estar llena de expectativas. "Estoy deseando que lleguen las 13:30 horas del lunes porque tengo muchas ganas de volver a hacer corazón, realidades y empezar esta etapa nueva. Estoy de los nervios, así que no me he caído", dijo dirigiéndose a sus compañeros y audiencia con una mezcla de ilusión y cierto nerviosismo, y pidiendo que “no me falten”.

Entre bromas y encargos, la gallega solicitó tanto a Joaquín Prat como a Alfonso Egea que, durante la próxima temporada, hablen siempre bien de Galicia cuando sea necesario tratar algún tema vinculado a la comunidad autónoma. Una petición que desató risas y aplausos en el plato, demostrando la complicidad que une a los presentadores.

La despedida de Patricia Pardo se enmarca en los movimientos de cara a la nueva temporada de Telecinco. La cadena de Mediaset reorganizará sus mañanas con una potente apuesta informativa y de entretenimiento que modificará la estructura televisiva habitual del verano. La intención es reforzar contenidos y tratar de recuperar audiencia en la franja matinal.

A partir del lunes, la jornada en Telecinco comenzará con La mirada crítica conducida por Ana Terradillos. Tras el informativo matinal, tomará el relevo Ana Rosa Quintana al frente de El programa de Ana Rosa, el buque insignia de la mañana en la mañana. Finalmente, será Patricia Pardo con Vamos a ver quien cierra la franja matinal.

Este rediseño subraya la confianza de la cadena en sus presentadores más reconocidos y en formatos que han demostrado contar con el respaldo del público. En el caso de Pardo, su regreso al frente de Vamos a ver supone dar continuidad a un estilo cercano, dinámico y adaptado a las demandas del público en torno a la actualidad, el corazón y las realidades.

Con esta emotiva despedida, Patricia Pardo no solo cerró el ciclo veraniego del programa, sino que inauguró simbólicamente un nuevo período profesional en el mismo día de su cumpleaños. Un gesto que, tal y como confesó ella misma, se convirtió en una señal ilusionante de lo que está por venir.