Mariló Montero, sobre los medios: "Quizás muchos periodistas estén abocados a un partido y se está criticando"

Mariló Montero estuvo presente en el FesTVal de Vitoria para presentar MasterChef Celebrity, el concurso de Televisión Española que reúne a rostros conocidos entre fogones. La periodista, que vuelve así a la cadena pública, aprovechó el encuentro con los medios, entre los que se encontraba BLUPER, para reflexionar sobre la supuesta politización de la prensa.

Durante su intervención, Montero señaló el buen momento que está atravesando la nacional: "En esa balanza de éxito, creo que para Televisión Española ahora es el momento de su recuperación, sin duda alguna". Y con respecto a una posible falta de independencia, insistió en que "la política está en todos los medios de comunicación”.

La presentadora trata este tema desde su experiencia en diferentes cadenas. Destaca su trayectoria en TVE, ya que lideró La mañana durante siete años y colaboró en diversos formatos nacionales. Saltó a la privada para participar en programas de Telecinco y, en la actualidad, forma parte del equipo de Espejo Público en Antena 3.

Aun así, no se mordió la lengua, y explicó cuál considera que es el motivo para que se origine esta disputa mediática: "Hay una crítica actualmente de que hay muchos periodistas que quizás estén abocados bastante a algún partido político".

Con estas declaraciones, Mariló respondió a las innumerables críticas que atañen a los medios de comunicación que son juzgados por "sesgar sus contenidos" favoreciendo a alguna ideología. Un hecho que la ciudadanía sigue denunciando y que abre el debate sobre la imparcialidad periodística. "Efectivamente, eso se está criticando", repitió contundente.

Mariló Montero y Pedro Sánchez. Antena 3

Además, quiso incidir en que no hay que poner en tela de juicio un programa o medio por los rostros que estén al frente, poniendo como ejemplo a su excompañero Gonzalo Miró, que a partir de ahora forma parte de la televisión pública. "Como presentador tiene la libertad de posicionarse hacia donde quiera. La ideologización... no es periodista", apuntó.

De hecho, la colaboradora tampoco se corta cuando se trata de opinar sobre Pedro Sánchez, mostrándose muy dura con su gestión. Hace tan solo unos días, pronunciaba lo siguiente en el programa de Susanna Griso: "El presidente del Gobierno es un cero a nivel político y a nivel personal es un hombre deshumanizado realmente”.

Vuelta a TVE

Mariló Montero se ha mostrado abierta a escuchar nuevas ofertas para regresar a RTVE. "A todos los directores y productores, estoy a la escucha como Gonzalo Miró, que quiero programa propio", lanzó entre risas.

"Si sale programa, sale. Pero yo tengo mi trabajo. Yo soy feliz con lo que hago. Trabajo en la tele, trabajo en la radio, trabajo en el periódico. Tengo mis empresas, tengo mi vida profesional hecha. Y evidentemente me gusta la televisión, me apasiona. Si sale, sí. No es oficialmente un llamamiento de un S.O.S.", aclaró.