'Drag Race España' eleva su premio a 50.000 euros y contará con Amaia Romero como primera jueza invitada

El taller de la quinta edición de Drag Race España está listo para abrir sus puertas y lo hace con una de las mayores novedades de su historia: el premio económico para la ganadora aumenta hasta los 50.000 euros, 20.000 más que en las ediciones anteriores. Un salto que confirma la consolidación del formato en nuestro país.

El anuncio se realizó este viernes durante la presentación oficial de la temporada en el FesTVal de Vitoria, donde Atresmedia mostró las primeras pinceladas de la nueva entrega del talento. El programa regresa este domingo 28 de septiembre a atresplayer con la promesa de ser "más grande que nunca".

La expectativa no solo gira en torno al aumento del premio, sino también a las sorpresas que llegarán con el elenco de jueces invitados. En el estreno de la quinta edición, la encargada de acompañar al jurado oficial será Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017 y una de las voces más destacadas del panorama musical español.

La presencia de Amaia añade un atractivo extra al primer capítulo, consolidando la apuesta de Drag Race España por invitar a personalidades relevantes de la música, la interpretación y la cultura. La cantante navarra se une así a la lista de nombres que, edición tras edición, aceptan formar parte de la pasarela más libre y diversa de la televisión.

En esta nueva temporada, el programa volverá a estar capitaneado por Supremme de Luxe, que regresa como maestra de ceremonias. El jurado principal continuará con la presencia de Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking, que valorarán el desempeño de las doce nuevas reinas aspirantes al título de superestrella drag española.

Supremme Deluxe en el FesTVal de Vitoria.

Los participantes se enfrentarán semana tras semana a exigentes pruebas de costura, talento, baile e interpretación. Cada entrega concluirá con una pasarela temática en la que mostrarán lo mejor de su creatividad y estilo. Como es habitual, las dos concursantes en riesgo deberán defender su permanencia con un "lip-sync for your life". En esta quinta temporada, además, el talent show contará con una gran novedad que marcará el destino de las reinas desde el primer programa.

Otra de las grandes citas de la temporada será el tradicional Meet the Queens, que se celebrará este domingo a las 20:00 horas en exclusiva en atresplayer. Allí se desvelará la identidad de las doce reinas que protagonizarán la nueva edición.

Tras el gran recibo de la cuarta temporada —considerada una de las mejores valoradas a nivel internacional dentro de la franquicia—, Drag Race España busca superar sus propios registros. El aumento del premio y la incorporación de jueces invitados de primer nivel apuntan a reforzar su atractivo tanto para los seguidores fieles como para nuevos espectadores.

Además, la plataforma de Atresmedia reforzará la experiencia con contenidos complementarios. Tras cada gala, Ana Locking conducirá Tras la carrera, un espacio en el que entrevistará a la reina eliminada y repasará junto a ella su trayectoria. A esta propuesta se suma Sí lo digo, presentada por Samantha Ballentines, que junto a reinas de ediciones anteriores reaccionará a cada programa con su humor característico.

La interacción con los fans también será clave. Todos los lunes por la tarde, a través de Instagram, Mafalda González moderará entrevistas en directo con las eliminadas, quienes responderán preguntas de los seguidores y revelarán detalles de su paso por el concurso.

La quinta edición de Drag Race España está producida por World of Wonder y Atresmedia, en colaboración con Buendía Estudios. Entre los productores ejecutivos figuran Ignacio Corrales y Jorge Pérez Vega por parte de Buendía, y Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell y RuPaul Charles en representación de World of Wonder.