'Salvados' arranca con El Gran Wyoming y promete una temporada llena de historias más humanas y sociales

Salvados, el emblemático espacio de laSexta presentado por Gonzo, inicia nueva temporada este domingo, 7 de septiembre, a las 22:30 h, justo después de cerrar su mejor curso de los últimos tres años. En la temporada pasada logró un 6,3% de cuota de pantalla, cerca de 800.000 espectadores de media y más de 2,4 millones de espectadores únicos por entrega.

La temporada arranca con El Gran Wyoming como primer invitado, en paralelo al estreno de la vigésima temporada de El Intermedio. Gonzo regresa por un día al detrás de las cámaras del programa para descubrir el lado más humano de Wyoming. El periodista profundiza en la historia personal, profesional y familiar de su compañero. Analiza sus inicios en televisión, los más de 40 años de carrera y las ausencias que marcaron su vida.

En la visita de Gonzo al plató, el presentador se reencuentra con excolaboradores como Sandra Sabatés, Thais Villas o Dani Mateo. Observa el proceso completo: desde la redacción al maquillaje, y muestra la transformación de Wyoming. La charla posterior entre Gonzo y Wyoming aborda recuerdos, reflexiones sobre la timidez del presentador, sus vivencias como padre y cómo el personaje y la fama han influido en su vida.

Wyoming repasa su trayectoria: de tocar con su banda a ser colaborador en TVE y, posteriormente, el salto a programas legendarios como El peor programa de la semana y Caiga quien caiga. Gonzo, en este inicio de temporada, quiere mostrar la parte más desconocida y vulnerable del icónico presentador, un referente laSexta desde hace décadas.

La charla no evita temas políticos y actuales. Wyoming profundiza en cuestiones como la preocupación por el auge de la ultraderecha entre los jóvenes, la escasa reacción social ante problemas que considera graves y la evolución del panorama televisivo en España. Este tono reflexivo y crítico se mantiene como señas de identidad del programa.

Gonzo en una imagen de 'Salvados'.

Además de la entrevista personal, Salvados promete una temporada con historias humanas y sociales. Gonzo entrevistará al conductor del tren Alvia que descarriló en Angrois hace doce años, con un balance de 80 fallecidos y 145 heridos. El programa analizará las estafas telefónicas, mostrando testimonios de víctimas y estafadores, y la devastación que causan estos delitos.

LaSexta también llevará a Gonzo hasta Ademuz, el pueblo de la España vaciada en el que reside la escritora Elvira Lindo. Buscará entender el estilo de vida que ha conquistado a su pareja, Antonio Muñoz Molina, y que tan lejos queda del estrés de la ciudad. Uno de los episodios más esperados será el dedicado al equipo de trasplantes del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, donde Gonzo vivirá una semana junto a médicos para contar historias extremas de vida y muerte.

La variedad temática y el enfoque en lo humano consolidan a Salvados como referente del periodismo televisivo desde su estreno en 2008. Cada domingo, Gonzo y su equipo volverán a laSexta con mirada directa, crítica y personal, reafirmando el compromiso del programa con la actualidad y la denuncia social.