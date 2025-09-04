No solo dar la noticia, también generarla: '¡Vaya fama!', el programa con el que Telecinco volverá al corazón más "ácido"

Cristina Lasvignes y Fran Ramírez tienen una misión: levantar las mañanas de los fines de semana en Telecinco. ¡Vaya fama! llega a la cadena este sábado, 6 de septiembre, a las 13:15 horas para tomar el relevo de Socialité, que se despidió el pasado 27 de julio tras ocho años en antena.

En riguroso directo, cada sábado y cada domingo, el formato en de Cuarzo Producciones (Supervivientes, La isla de las tentaciones...) aterriza en la cadena con la idea de "poner a cada famoso en su lugar".

Y lo hará literalmente, pues el programa cuenta con 'los famosetes', unas figuras de pequeño tamaño que representan a los protagonistas de la prensa rosa. Con ayuda de la Inteligencia Artificial, pero elaboradas artesanalmente en resina, estas se colocarán o en la zona de la buena fama o en la de la mala según juzguen los espectadores mediante sus votos en la web.

Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España, ha insistido en la rueda de prensa a la que ha asistido BLUPER: la intención de ¡Vaya fama! no es solo contar noticias rosas más importantes de la semana "tirando de agencia", sino generarlas.

No faltarán colaboradores para llevarlo a cabo, entre ellos, personajes del universo propio del canal. Makoke, Carmen Borrego, Alejandra Rubio, Antonio Montero, Marta Peñate, Suso Álvarez, Gema Fernández, Tino Torrubiano o Diego Reinares acompañarán a la pareja de presentadores.

También un nutrido equipo de reporteros que estarán al pie de la noticia, incluso una 'infiltrada' en Supervivientes All Stars en Honduras, Raquel Muñoz Campoy. La periodista tiene una dilatada trayectoria en realities como Supervivientes, GH DÚO o GH VIP, así como en programas como Territorio Pampliega o En busca del Nirvana.

Lorena Rivera, directora del formato, ha hecho hincapié en el tono "ácido y gamberro" en el que tratarán la crónica social. Un programa que saldrá a la calle y que se aprovechará de la resaca que deje ¡De Viernes! la noche anterior. En el estreno, desde luego, tendrán tela que cortar, ya que Rocío Flores y Lydia Lozano regresan a Telecinco, en el formato nocturno.

Mediaset ha sido cauta revelando los detalles del plató de ¡Vaya fama!, si bien ha destacado que la mesa jugará un papel fundamental. Cuando se produzca un acontecimiento relevante, se iluminará, y será punto focal para las exclusivas, alertas, últimas horas o situaciones inesperadas en los puntos de directo.

Una dupla "explosiva"

Como ha expresado Guerra, "se habló de muchos nombres sobre quiénes iban a ser los presentadores". En efecto, hace una semana trascendieron nombres que Mediaset había testado en un casting, como Carmen Alcayde, Sonia Ferrer, Frank Blanco o Iván Reboso.

Finalmente, se escogió a la "combinación explosiva" que forman Cristina Lasvignes, que ha dejado buenas sensaciones al frente de El diario de verano,y Fran Ramírez, reportero todoterreno de Mañaneros, La familia de la tele y Cazamariposas, precisamente el germen de Socialité.

Los directivos y ellos mismos lo han asegurado: se van a complementar perfectamente. "Cada uno tendrá su rol. Una será más angelical y positiva, y otro será un poco más ácido". Pero ojo a la aclaración posterior que hacía Lasvignes: ella también sabe dar "rock and roll". Habrá que esperar al sábado para comprobarlo.