Glòria Serra promociona la vuelta de 'Equipo de investigación' al estilo de 'Los ángeles de Charlie'

La periodista Glòria Serra ha protagonizado un original y divertido vídeo para anunciar el estreno de la temporada número 15 de Equipo de investigación, programa de Atresmedia que lleva años consolidado en la parrilla nacional gracias a su trabajo y al carisma de su presentadora.

En la promoción, publicada por la cuenta oficial del programa en las redes sociales y marcado por el humor, Serra interpreta a tres agentes capaces de afrontar las misiones más peligrosas para las Fuerzas de Seguridad del Estado, antes de trabajar en el equipo de investigación para 'Charlie'.

Glòria Serra aparece con distintos disfraces, enfrentándose a maleantes, entrenando y posando, emulando a los míticos Ángeles de Charlie. Los ángeles de Charlie fue una serie que en Estados Unidos vio la luz en 1976 y en la que Kate Jackson era Sabrina Duncan, Farrah Fawcett fue Jill Munroe, y Jaclyn Smith interpretó a Kelly Garrett, tres agentes que trabajaban para un enigmático Charlie.

La ficción fue un éxito, y alargó su andadura en televisión hasta 1981. Años después, su espíritu resurgiría con una serie de películas que dejaron buenos ingresos en la taquilla. En España se estrenó en 1978, y Telecinco la emitiría de nuevo en los años 90.

Volviendo al vídeo promocional, la narración revela “la verdadera historia de cómo llegó Glòria Serra a Equipo de investigación”, mientras la periodista se convierte en protagonista absoluta de la acción. La promo termina con el anuncio de que la nueva temporada llegará “muy pronto”, aunque la fecha exacta sigue sin desvelarse.

De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a periodista de investigación



La verdadera historia de cómo llegó Glòria Serra a #EquipodeInvestigación🕵🏼



📺 ESTRENO TEMPORADA 15 de #EquipodeInvestigación.

🗓 MUY PRONTO en @laSextaTV. pic.twitter.com/JCRcrMHedW — Equipo de Investigación (@EqInvestigacion) September 3, 2025

El pasado curso televisivo, Equipo de investigación comenzó su andadura el viernes 13 de septiembre, por lo que es posible que las nuevas entregas vean la luz la próxima semana. Hay que destacar que en el pasado curso el programa logró una audiencia media de 654.000 espectadores semanales y un 6,1% de cuota de pantalla, lo que representaba sus mejores datos desde 2019.

Hay que destacar que Equipo de investigación es uno de los pilares de laSexta. No solo porque ocupa durante todo el curso televisivo la noche de los viernes, sino porque también vertebra las mañanas de sus fines de semana con las reposiciones.

La promo de Glòria Serra emulando a Los ángeles de Charlie está en sintonía con otras que Atresmedia ha lanzado para la nueva temporada televisiva. Sin ir más lejos, Sonsoles Ónega anunció su vuelta a Y ahora, Sonsoles al más puro estilo de Olivia Newton-John en Grease.