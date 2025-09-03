Gonzalo Miró: "La democracia existe en las urnas y también en el mando de la tele. El que no nos quiera tiene otras opciones"

Gonzalo Miró ha conseguido la etiqueta de "el hombre del momento". Y no es para menos, porque su carrera profesional está en ascenso y no da pasos en falso. El comunicador salta a la televisión pública para ponerse al frente de Directo al grano, el nuevo magacín vespertino de La 1, que se ha presentado este miércoles, 3 de septiembre, en el FesTVal de Vitoria.

El próximo 15 de septiembre, el presentador se une a Marta Flich para conducir el proyecto que pretende revolucionar la cadena pública. "Me alegra saber que me voy a poder mojar en los temas", ha confesado Miró en la rueda de prensa a la que ha asistido BLUPER.

No es la primera vez que aparece en TVE, ya que participó como colaborador en programas como Por la mañana, A partir de hoy o La hora de La 1. "Recuerdo recorrer esos pasillos siendo un renacuajo y afronto esto como un nuevo reto", ha expuesto el rostro del formato de La Osa Producciones, responsable también de Malas lenguas y No somos nadie.

Su papel en los medios de comunicación destaca por su perfil progresista. Un hecho que ha generado controversia a raíz de su fichaje por la Corporación y del que es consciente: "El que me vea desde su casa ya sabe más o menos lo que yo puedo pensar. No creo que vaya a sorprender a nadie eso".

Pese a esto, Miró ha comentado: "No tengo ninguna intención de aleccionar a nadie. Creo que se puede mostrar una opinión y no por eso se deja de ser objetivo a la hora de contar una noticia".

'Directo al grano' (@algrano_rtve), muy pronto ESTRENO en @La1_tve 📺#DirectoAlGrano https://t.co/ONbnH31j9y pic.twitter.com/d9QwFxR8NP — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 2, 2025

¿Cómo te llega el proyecto de Directo al grano?

La oferta llega inesperadamente, pero con mucha confianza, cosa que agradezco. Y también el hecho de que apuesten por mí y que me vean con la capacidad para cambiar el perfil y dar este paso, que para mí es un crecimiento personal.

¿Un presentador de TVE puede decir todo lo que tú decías como colaborador?

No voy con una idea preconcebida de qué es lo que quiero decir, dependerá de la actualidad.

Inevitablemente yo soy quien soy y creo que gran parte de la apuesta tiene que ver con eso. Pero es verdad que tengo que cambiar el registro a intentar moderar las cosas desde mi punto de vista, desde el de Marta y desde la productora, pero con intención. No es imparcial, imparcial en cuanto a las opiniones.

"Se admiten apuestas, ¿cuánto va a tardar el Congreso en pedir mi cabeza? ¿Antes de Navidad?"

¿Te has propuesto mantenerte más al margen con respecto a tus opiniones?

No voy a dejar de opinar en mi vida, nunca jamás. Se admiten apuestas, ¿cuánto va a tardar el Congreso en pedir mi cabeza?, ¿antes de Navidad?

También hay que tener en cuenta la honestidad de la gente que está delante de las cámaras para saber si está siendo todo lo imparcial que crea que puede ser o no. Yo no tengo ninguna intención de aleccionar a nadie. Creo que se puede mostrar una opinión y no por eso se deja de ser objetivo a la hora de contar una noticia.

¿Es compatible que una persona que se ha posicionado ideológicamente tenga el papel de moderador?

El que me vea desde su casa ya sabe más o menos lo que yo puedo pensar, no creo que vaya a sorprender a nadie eso. Aun así, si llega ese día en el que la gente me critique porque no he sido lo suficientemente imparcial, lo asumiré con deportividad.

Marta Flich y Gonzalo Miró en el FesTVal. Gtres

¿Te sentirías cómodo presentando al lado de alguien que no tenga tu misma ideología?

No soy nada sectario en ese sentido y no me importaría confrontar con alguien que tuviese una opinión distinta a la mía. Que Marta y yo tengamos una manera más parecida de ver las cosas, espero que ayude al programa y sobre todo a nuestra química, que es lo que tiene que encajar y lo que tiene que percibir el público que está en su casa para seguir confiando en nosotros.

"Dudo mucho que Santiago Abascal de vicepresidente hubiera recurrido a mí para presentar las tardes de la televisión"

¿Estás en Directo al grano gracias al Gobierno?

Dudo mucho que Santiago Abascal de vicepresidente hubiera recurrido a mí para presentar las tardes de la televisión.

No sé si es directamente una cuestión del Gobierno, me extrañaría que Pedro Sánchez esté preocupado por esta historia. El que ha confiado en mí es José Pablo López [presidente de RTVE] y la productora del programa.

Ahora vas a estar al frente de un programa, ¿te preocupa que destaquen detalles de tu vida personal para desacreditarte?

No, porque entiendo que haya gente dispuesta a hacerlo y desde luego lo que le falta es originalidad. No me dicen nada que no me hayan dicho ya desde hace muchísimos años, aunque el nivel argumentario es muy bajo.

Creo en la redistribución de la riqueza y en que hay que pagar impuestos y que hay que apostar por lo público. Y eso no significa que yo no pueda ganar dinero y gastármelo en lo que me dé la gana.

Gonzalo Miró en 'Espejo Público'. Antena 3

¿Crees que tu fichaje puede afectar a las audiencias del programa?

La democracia existe en las urnas y también en el mando de la tele. El que no nos quiera ver tiene otras opciones. Espero contar con la confianza de la gente porque vea en nosotros a dos personas honestas con lo que están haciendo, independientemente de que tengan una ideología u otra.

Intento no preocuparme demasiado por las cosas que no dependen de mí. Nunca he sido un loco de las audiencias, pero tampoco he tenido la responsabilidad que voy a tener ahora, ni la necesidad o la dependencia que voy a tener de ellas.

¿Qué temas son los que a ti te apetece que sean los que se debatan?

Todo, va a ser absolutamente todo. Va a haber una batalla en el Congreso absolutamente cruel. Esa honestidad que nosotros intentamos transmitir desde la mesa, sentados delante de una cámara, es la que falta quizás a los grupos parlamentarios.

Me entristece cuando la gente compra el discurso de meter a todos los políticos y a todas las ideologías en el mismo saco, como si hiciera igual uno que otro. Esa desilusión por la política, porque todo es confrontación, lo que busca precisamente es la desafección con la política.

¿Crees que la televisión ha sido cómplice en ese proceso de desafección política?

Los medios de comunicación tienen un papel muy relevante en lo que ocurre. La audiencia creciente de TVE también tiene que ver con que ha habido gente que ha necesitado un sitio donde refugiarse. Es la única manera de entenderlo. Si no, no creces.

Pero, a lo mejor, necesitaban poder ver otra cosa. Son grupos empresariales que también tienen sus propios intereses. Es legítimo.

¿Cómo se tomó Atresmedia tu salida ?

No creo que tenga nadie mucho motivo para que le haya sentado mal. Creo que no ha sido así, he salido de allí con muy buenos términos y con cierta nostalgia también, porque he estado muchos años colaborando con gente con la que tengo muy buena relación.

"En 'Espejo Público' siempre me han dejado opinar libremente y he podido decir lo que me ha dado la gana"

En Espejo Público eras minoría con respecto a tus opiniones políticas y sociales. ¿Fue difícil?

Tengo que agradecer que a mí siempre me han dejado opinar libremente y he podido decir lo que me ha dado la gana. Si es verdad que yo no marco la línea editorial ni los temas que van en la escaleta ni con quién estoy compartiendo plató, y eso hace que el campo esté inclinado hacia un sitio.

No le puedo poner ni un pero a lo que ha sido el comportamiento que han tenido conmigo.