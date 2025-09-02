Telecinco planta cara a 'MasterChef Celebrity' con Santi Acosta: la exmujer de Ábalos, invitada de 'El precio de...'

La puesta de largo de El precio de..., el nuevo programa de Santi Acosta, se dará la próxima semana en Telecinco. La nueva apuesta de Mediaset para el prime time de la cadena principal se ha presentado este martes, 2 de septiembre, en el FesTVal de Vitoria, donde ha asistido BLUPER para conocer todos los detalles del programa.

La fecha de estreno está pautada para el lunes, 8 de septiembre, día en el que el grupo de Fuencarral inaugura la nueva temporada televisiva. El presentador se pondrá al frente del formato en la franja del prime time, y lo hará en riguroso directo en una primera entrega que irá destinada a desentrañar los entresijos del Caso Koldo.

"Vamos a empezar con la corrupción y vamos a empezar fuertes, probablemente con una entrevista muy esperada y me imagino que temida para muchos. Es una persona que nunca ha hablado", ha avanzado Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España. La primera invitada será Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos.

En el documental, dirigido por Santi Acosta y Nuria Escribano, la entrevistada narrará su experiencia y vivencias durante casi dos décadas junto al exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Fomento del Gobierno de España. "Ha sido testigo del lado más oscuro de la política. Sus declaraciones pueden darle la vuelta al caso", anunciaba el vídeo promocional de la entrega.

Unas declaraciones que estarán acompañadas de nuevos testimonios, como el de Víctor de Aldama y de periodistas de investigación, como Ketty Garat, especializada en la cobertura del Gobierno y del PSOE en The Objective. El directivo de Mediaset ha dado la cara por este proyecto: "Periodismo de investigación y, a partir de ahí, que la audiencia juzgue".

En la vida, todo tiene un precio que hay que pagar. Vamos a conocer el precio de la verdad. Muy pronto llega a @telecincoes, 'El precio de...', un nuevo programa con Santi Acosta pic.twitter.com/1DSnFQ68yz — Mediaset España (@mediasetcom) August 30, 2025

Además de estos rostros, El Precio de la Corrupción contará con un debate en directo en el plató con otros expertos para analizar y valorar las imágenes y el contenido del documental. "Es una entrevista muy interesante porque, para mí, cada minuto era una sorpresa diferente. Pocas veces tocas la corrupción tan de cerca", ha confesado el director del programa.

El presentador de Telecinco recalcaba que "Carolina Perles contará cómo Koldo se va introduciendo en sus vidas y se encarga prácticamente de todo. Siempre para siempre, siempre en efectivo, siempre con varios hombres, y no solo según Carolina, sino también según varios testigos más que están presentes en estos años".

El rostro de la cadena ha explicado que "el nombre de El precio de también habla del coste de la corrupción, el coste público, el coste personal. El precio también está relacionado con lo que una persona tiene que pagar no solo económicamente o humanitariamente sino con lo que te dejas en el camino".

Un formato que cuenta, por ahora, con cuatro trabajos de investigación y que su tiempo en antena "dependerá de las exclusivas que consigamos".