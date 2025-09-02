El nuevo proyecto Carmen Morales y Shaila Dúrcal en televisión: se enfrentarán en 'Pasapalabra'

Es el momento de cambios entre los famosos invitados a Pasapalabra. Este lunes 1 de septiembre dos de las celebrities no sólo son familia, sino que va a ser la primera vez que coincidan, aunque competirán en equipos distintos. Carmen Morales y Shaila Dúrcal serán las que se enfrenten en el concurso.

Tanto la actriz como la cantante han aparecido en varias ocasiones como invitadas del concurso. Sin embargo, nunca habían coincidido ambas a la vez. Con lo cual, el programa vuelve a aprovechar los lazos familiares o personales para juntar a famosos o enfrentarlos.

En febrero de este 2025. El programa juntó a Patricia Montero y Álex Adrover, quienes justo se casaron en ese mes tras más de 16 años de noviazgo. No han sido la única pareja que se ha enfrentado en el concurso.

En noviembre de 2023, Pasapalabra enfrentó a Ana Guerra y Víctor Elías. De hecho, la cantante se saltó las normas para acercarse a su, por aquel entonces, prometido. Ambos dejaron una serie de momentos dulces, con la canaria dedicándole una canción en pleno directo.

Los hermanos Patxi y Julio Salinas, ambos exfutbolistas, también se vieron las caras en abril de 2024. El concurso también ha jugado con parejas muy queridas de la ficción. Este mismo año, concursaron en equipos rivales las actrices Marta Belmonte y Alba Brunet.

Carmen Morales va contra Shaila, duelo en #Pasapalabra. 😂



Esta tarde a las 20:00 en @antena3com. pic.twitter.com/ir3EKL7Z5k — Pasapalabra (@PasapalabraA3) September 2, 2025

Ambas son compañeras de reparto en Sueños de libertad y ambas interpretan a una de las parejas más queridas de la telenovela. En el concurso de Roberto Leal, aunque hicieron referencia a ello, participaron también en calidad tanto de compañeras de trabajo como de amigas. Otros compañeros de trabajo que han coincidido y se han enfrentado fueron Juan Ibáñez y Damián Mollá, los emblemáticos Trancas y Barrancas de El Hormiguero o el que vivieron el propio Roberto Leal y Alfred García.

Otro momento histórico de enfrentamientos entre famosos con vínculos personales se vivió en agosto de 2024, cuando se enfrentaron el periodista Juan Ramón Lucas y la modelo Sandra Ibarra, los cuales son pareja sentimental. A todos ellos se van a sumar Carmen Morales y Shaila Dúrcal, las cuales ya aspiran a dejar momentazos en este particular enfrentamiento entre hermanas.

Carmen Morales en una aparición previa en 'Pasapalabra'. Atresmedia

Entre los últimos proyectos de Carmen Morales ha estado la obra Querida Agatha Christie, con la que ha tenido gira por España. Además, este mismo año fue participante del talent culinario Bake Off: Famosos al horno.

En el caso de Shaila Dúrcal, está preparando un álbum inédito que mezclará ranchera con pop latino y en el que interpretará una versión del icónico tema La gata bajo la lluvia, que inmortalizó su madre en el año 1981.