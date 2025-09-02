‘El Hormiguero’ saca músculo de su audiencia contra la entrevista a Pedro Sánchez: “Te ha ganado Bertín”

El Hormiguero realizó este martes su primera mesa de actualidad. Y, al igual que en la anterior temporada, Pablo Motos recibió a María Dabán, Rosa Belmonte, Juan del Val y Rubén Amón. La tertulia comenzó, tras unas bromas sobre la salud de Rubén, analizando la entrevista que Pedro Sánchez dio en el Telediario de La 1 la noche antes.

Una entrevista que condujo Pepa Bueno, y que se emitió en simulcast en La 1, La 2 y el Canal 24 Horas, y que anotó como promedio (solo la entrevista, no el espacio entero) un 18,5% y sobrepasó los 2 millones de espectadores. Un buen dato pero que queda lejos del que anotó en esa misma hora el propio programa de El Hormiguero, que contó con Bertín Osborne y Sergio Ramos de invitados.

Y es que en su inicio de temporada el espacio de Pablo Motos alcanzó de media, durante toda su emisión, un 21,1% de cuota de pantalla y 2.347.000 espectadores. Un hecho que Rubén Amón no ha querido pasar por alto. “Yo me imagino cuando esta mañana le han despertado con los datos de audiencia de ayer y le han dicho: mira, Pedro, no sé cómo decirte esto...”, deslizaba el analista político.

“¡Te ha ganado Bertín!”, apostillaba por su parte Rosa Belmonte. Rubén Amón, sin embargo, creía que Sánchez estaría dañado “desde el punto de vista de la vanidad”. Y destacó el encuentro como “un acontecimiento” por ser la primera entrevista que el presidente del Gobierno da en 14 meses.

“Esto es una anomalía, tiene obligaciones con la prensa y no con toda la prensa, no solo con la prensa que le baile al agua”, criticaba Amón. Así, apuntó que Sánchez escogió “jugar en casa”, con una “entrevista que fue bastante digna, menos una cuestión”, e incluso catalogó el movimiento como “contraprogramación al comienzo de El Hormiguero”.

Imagen de 'El Hormiguero'.

Juan del Val, por su parte, quiso hablar de algo “demasiado técnico como la competencia, la estricta competencia”. Y recalcó que Pedro Sánchez apareció hasta en tres canales a la vez, mientras que El Hormiguero solo se veía en uno.

“Cuando se compite una televisión con una televisión es una cosa, cuando sumas tres televisiones evidentemente estás falseando los datos”, aseguró el escritor. Por su parte, Amón llegó a calificar a Pedro Sánchez como un “autócrata trumpista”.

“Cuando nos escandaliza Trump, nos escandaliza porque ataca a la prensa, ataca a los jueces y utiliza los bulos y las mentiras como estrategia informativa. ¿Por qué no voy a hacer un paralelismo?”, se preguntó.