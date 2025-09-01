Óscar Díaz regresa a ‘Saber y ganar’ tras lograr el bote de ‘Pasapalabra’ con un especial en prime time

La 2 sigue apostando por sus dos grandes concursos culturales y familiares en la nueva temporada y prepara una noche especial para este miércoles. Y lo hará con todo un campeón entre sus filas: Óscar Díaz, ganador de 1,8 millones con el bote de Pasapalabra, y que regresa una vez más al formato de Jordi Hurtado.

Bajo el lema Aprender jugando, la audiencia podrá disfrutar de dos nuevas entregas de ‘Saber y Ganar’ y otras dos nuevas de Cifras y Letras. Y a partir del jueves, seguirán las emisiones regulares de cada uno de ellos en sus horarios habituales, con muchas novedades para reforzar el nuevo curso.

Los dos programas mantienen un gran rendimiento en audiencias, e incluso en verano han gozado de una gran acogida. Este mes de agosto, Saber y Ganar ha llegado a obtener una media de 429.000 espectadores y un 5,1% de cuota. Y Cifras y letras ha alcanzado hasta 526.000 espectadores y un 6,2% de cuota, dos décimas más que en julio.

Tras 28 años en antena, Saber y Ganar vivirá en esta temporada una gran renovación. Jordi Hurtado seguirá siendo el presentador de la edición de lunes a viernes y Rodrigo Vázquez se incorpora como conductor de los fines de semana. Pilar Vázquez seguirá acompañando a Jordi, y los sábados y domingos, Núria Ramírez será la copresentadora junto a Rodrigo.

Además, el concurso estrena nuevo decorado y nueva línea gráfica, y la edición de fin de semana añadirá más tensión, con un giro de la mecánica en la que el equipo ganador podrá eliminar temporalmente a un miembro del equipo contrario.

Imagen de 'Saber y ganar'.

En el primer programa de este miércoles, a las 22:30 horas, están invitados seis concursantes históricos: Victor Castro, Manolo Romero, Óscar Díaz, David Díaz, Víctoria Folgueira y Jero Hernández.

Todos estos concursantes son históricos del programa, pero también de otros formatos: Óscar Díaz ganó el bote de Pasapalabra, y Victoria Folgueira formó parte, junto a Óscar, de Los Dispersos de ¡Boom!. Y Jero Hernández, aunque nunca se llevó el bote, es más que conocido por su paso por Pasapalabra.

Concursarán en parejas y se enfrentarán a pruebas que mezclarán preguntas de conocimiento general con preguntas relacionadas con la historia del concurso. También habrá un guiño a los nuevos programas de fin de semana, con Rodrigo Vázquez como invitado especial.

En el segundo programa se recupera el formato habitual, con Fer Castro, Luis Felipe Blasco y Alberto Galindo como concursantes.

‘ Cifras y Letras’, con Aitor Albizua

Este miércoles, a las 21:30 horas, el concurso cultural de retos lingüísticos y matemáticos de La 2, presentado por Aitor Albizua, junto a los expertos David Calle y Elena Herraiz, retoma la temporada poniendo en juego 22.000 euros de bote y sigue contando con el aval de la Real Academia de la Lengua Española.

Cifras y Letras está en racha y en el mes de agosto ha igualado su mejor marca histórica con su segunda emisión. El concurso no solo sigue creciendo en audiencia, sino que también ha incrementado su presencia en redes sociales, donde cuenta con una fiel comunidad de seguidores.

Al respaldo de la audiencia se unen los reconocimientos profesionales, como el Premio ALMA 2025 al Mejor Guion de Concurso, el Premio FesTVal 2024 y el Premio Iris de la Crítica 2024 otorgado por los periodistas especializados en televisión.