Audiencias TV | Antena 3 lidera agosto y La 1 sigue abonada a la segunda plaza, con la actualidad como principal fortaleza

Pocas sorpresas en las audiencias de agosto, un mes en el que todas las cadenas experimentan una bajada general debido al escaso consumo televisivo veraniego. La menos perjudicada ha sido Antena 3, que, gracias a la gran estabilidad de su parrilla, encadena 13 meses de liderazgo consecutivos.

La cadena principal de Atresmedia termina agosto con un 12,3% de cuota de pantalla, siendo la cadena que más crece en un año (11,1% en agosto de 2024), pese a perder siete décimas respecto a julio. Ha liderado el 90% de los días este mes.

La 1 sigue manteniendo la segunda plaza, con un 10,4% de share y perdiendo también siete décimas desde el mes pasado. El tercer lugar lo ocupa Telecinco, que ha cerrado en agosto el peor mes de su historia, cayendo al 8% y bajando 1,2 puntos en comparación con julio.

Antena 3 es líder del prime time, con un 12,3% y una amplia distancia respecto a la competencia. A la espera de que vuelva al access El Hormiguero (el 1 de septiembre), también es el canal más visto de las franjas de sobremesa, tarde y late night.

Cuela en el top 3 de las emisiones más vistas de agosto sus dos concursos: La ruleta de la suerte y Pasapalabra. El programa que presenta Jorge Fernández promedia un 22,5% y 1.540.000 espectadores. Y el éxito se extiende a las reposiciones del fin de semana, con un 19,7% y 1.289.000 fieles. De lunes a viernes, el juego del rosco sigue a lo suyo: un 20,3% y 1.408.000 seguidores.

Pepa Romero, presentadora de 'YAS Verano'. Atresmedia Televisión

Cabe destacar YAS Verano (10,2%), el magacín más visto de las tardes de verano con Pepa Romero al frente, y la imbatibilidad de Antena 3 Noticias. Los informativos de Antena 3 son los más vistos desde hace 68 meses, y su primera edición es lo más seguido de toda la televisión en agosto, con un 22,3% y rozando los 2 millones de espectadores de media.

La marcha de Fina Valero, mitad de las queridas Mafin, de Sueños de libertad no parece afectar a los datos de la serie. Tampoco los días que ha rivalizado con La Vuelta en la pública. La ficción de Diagonal TV registra un 13,9% y 1.150.000 espectadores. Es su mejor cuota desde su estreno en febrero de 2024.

RTVE

La 1 finaliza agosto en un 10,4% de cuota de pantalla, que, con todos sus 'primeros espadas' de vacaciones y sin grandes eventos deportivos, baja siete décimas respecto al mes pasado. Como en los últimos meses, queda demostrado que el fuerte de la primer dial de RTVE es la actualidad.

La mañana (13,9%) no tiene techo, gracias al tándem que forman La Hora de La 1 y Mañaneros 360. Y los espectadores eligen de nuevo La 1 (y luego La 2) para informarse en Malas Lenguas. El programa logra un 8,1%, en un mes en que la primera quincena ha estado presentada por Aida Bao y la segunda por Jesús Cintora, ya de regreso de su descanso estival.

Chenoa, presentadora de 'Dog House'. RTVE

Los tropiezos de La Pirámide o ¿Algo que declarar? contrastan con aciertos en las noches de verano como Dog House (10%), El Grand Prix del Verano (12,3%) o Viaje al centro de la tele (10,1%). Las series diarias, Valle Salvaje y La Promesa, se mantienen en la tarde con un 10,4% y 12,7% respectivamente.

Telecinco

Telecinco baja la persiana de un agosto para el olvido con mínimo histórico mensual. La cadena de Mediaset anota un 8%, perdiendo más de un punto respecto a julio. Sufre la bajada de consumo, pero también la propia inercia del canal, que necesita como agua de mayo que arranque la nueva temporada.

Esta traerá la segunda edición de Supervivientes All Stars, así como la de Bailando con las estrellas. Volverán también formatos de la cadena como El programa de Ana Rosa (ahora con más duración) y ¡De Viernes!, o el estreno de El tiempo justo, el magacín de tarde que presentará Joaquín Prat.

Luis y Anna en 'First Dates'. Mediaset

Son reseñables las audiencias de First Dates, emitiéndose en el access prime time de Telecinco desde mitad de julio. En agosto, promedia un 9,7% y ha marcado récords en los últimos días. El pasado miércoles, alcanzó sus mejores números del verano: 11,4% y 1.032.000 espectadores.

El particular duelo entre laSexta y Cuatro deja un dato significativo en agosto: la cadena secundaria de Atresmedia cumple 50 meses consecutivos ganándole la partida a la de Mediaset. laSexta Noticias es lo más visto del dial verde y laSexta Xplica registra el mejor verano de su historia.