Alfonso Arús se moja sobre Sergio Ramos y su sorprendente debut en la música: "Le veo colaborando con Kiko Rivera"

Este lunes, 1 de septiembre, entre otros asuntos, Aruser@s ha abordado el debut musical de Sergio Ramos. El exfutbolista del Real Madrid sorprendió hace unos días lanzando Cibeles, una canción llena de referencias al equipo blanco, empezando por el videoclip, un repaso de los mejores momentos del sevillano como merengue.

"Uno de los protagonistas del fin de semana ha sido Sergio Ramos. No por su faceta como futbolista, sino como cantante", adelantaba Alfonso Arús, cediendo la palabra a Tatiana Arús: "Sergio Ramos estaba dando mucho que hablar y finalmente se ha desvelado el misterio. Debuta en la música con el tema Cibeles".

En el tema, el andaluz habla sin tapujos de su descontento con el club en sus últimos años en plantilla. "Menos mal que yo me marché, no me trataste igual", canta Ramos en uno de los versos de Cibeles. "Pero, ¿va a hacer gira? Solo tiene un hit", se preguntaba el presentador de laSexta, tras escuchar unos segundos de la canción.

La colaboradora salía en defensa de la nueva 'estrella' musical: "Es la primera toma de contacto. Es verdad que ayer hizo un directo de Instagram donde dejó claras algunas cosas, como su retirada del fútbol en uno o dos años. Quizá está calentando motores para vivir de la música".

"Aclaró que su relación con Pilar Rubio está perfectamente bien y que no pasa nada, que no hay crisis. Y por el momento tendrá buenos padrinos, porque siempre está bien rodeado", ha explicado Tatiana.

Imágenes del vídeo de 'Cibeles', el debut musical de Sergio Ramos. Atresmedia Televisión

Eso sí, según Alfonso, Sergio "necesita más repertorio". "Es muy Maluma, bien jugado ahí", se escuchaba en la mesa de Aruser@s. O incluso se dejaba caer la posibilidad de que colaborase con Omar Montes. "Yo le veo colaborando con Kiko Rivera. Puede ser el relanzamiento de la carrera de Kiko Rivera", propuso el conductor de la cadena verde.

El hijo de Isabel Pantoja no está pasando por su mejor momento profesional, ni tampoco personal, tras su sonada ruptura con Irene Rosales.

"Le queda lejos Ana Mena, porque Ana Mena ya ha conquistado Japón". Con esa frase Alfonso Arús enlazaba el siguiente tema, otro en clave musical y con la cantante malagueña como protagonista. Mena fue una de las artistas que actuó en el festival Anation de Tokio, frente a más de 60.000 personas entre el público.