Sonsoles Ónega regresa con nuevas caras: Begoña Villacís y Susana Uribarri, entre sus fichajes estrella

Los programas estrella de Antena 3 están reclutando a numerosos fichajes. Tanto Espejo Público como El Hormiguero han realizado potentes adiciones a sus programas. Por supuesto, no podía faltar Y ahora, Sonsoles, el magacín vespertino también contará con nuevos rostros desde este 1 de septiembre.

No sólo Sonsoles Ónega aparecerá el lunes. Entre los fichajes que tendrá el programa están Begoña Villacís, Carmen Ro y Susana Uribarri, las cuales debutarán como colaboradoras del espacio y se incorporarán a la vez que la presentadora titular.

Tras ejercer como vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid entre junio de 2019 y junio de 2023, Villacís salta así definitivamente a la televisión. Precisamente, coincidirá con el desembarco de Albert Rivera, antiguo presidente de Ciudadanos, como contertulio de Espejo Público, poniéndose al frente de su propia sección, El Observatorio con Rivera.

Por otro lado, Carmen Ro extiende su presencia en Atresmedia, dado que ya colabora con otros formatos de la compañía como La Roca en laSexta. Otro reclutamiento de lujo es el de Susana Uribarri.

Representante de grandes artistas y famosos como Pelayo Díaz, Tamara Falcó, Boris Izaguirre, Ana Boyer, Norma Duval o Carlos Baute, Uribarri coincidirá con una de sus representadas en plató: Ana Obregón. La bióloga regresará como panelista junto con María del Monte y María José Suárez.

Ana Obregón junto a su representante y amiga Susana Uribarri.

Tres rostros muy distintos con los que Y ahora, Sonsoles busca mostrar su versatilidad a la hora de abordar diferentes temas de actualidad. El magacín seguirá analizando tanto temas políticos, como de sociedad y sucesos, sin olvidar tampoco la sección de corazón. El espacio se ha convertido en el magacín más seguido de su franja.

Ónega regresa a su puesto con las pilas recargadas. Durante su descanso, YAS Verano ha logrado mantener el tipo. El formato está a punto de cerrar agosto como el magacín vespertino más visto del verano.

Carmen Ro y Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

En este mes de agosto, el espacio ha registrado una cuota media del 10% de share, con una audiencia estable de 711.000 espectadores, mejorando así sus números respecto al verano del año pasado. Pepa Romero ha estado al frente, un año más, del formato durante su ciclo estival.

El programa regresa con las pilas recargadas y con unos fichajes que muestran la ambición de Antena 3 por mantener el liderazgo de audiencias.

Estos nuevos rostros se suman a otros que tiene fichados Espejo Público. Además de Albert Rivera, el magacín matinal de Susanna Griso contará también con el político Josep Borrell, el juez Emilio Calatayud, el influencer José Elías, la abogada Lorena Ruiz-Huerta, el periodista Juan Fernández-Miranda.

Además, para Más Espejo, se contará con Samanta Villar, Felisuco, José F. Peláez. En la parte de corazón, estarán también Juan Diego Madueño y Cristóbal Soria. Por otro lado, El Hormiguero suma un nuevo rostro femenino: la humorista Esperansa Grasia.