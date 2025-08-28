De Broncano y Pablo Motos a Ana Rosa Quintana: ¿cuándo vuelven los presentadores de televisión de sus vacaciones?

La primera semana de septiembre es la de la ‘vuelta al cole’ de las televisiones generalistas. Tanto los presentadores titulares como los programas habituales de la parrilla diaria vuelven. De hecho, en este 2025, el 1 de septiembre cae en lunes, lo que se traduce en un inicio de semana que es también el de la temporada 2025-2026.

Este verano ha sido excepcionalmente normal. A diferencia de otros años, la programación estival no ha sufrido cambios de última hora provocados por campañas electorales ni eventos similares, lo que ha hecho que los rostros emblema de los programas no hayan paralizado sus vacaciones, como también el recuperar formatos antes de tiempo.

De ahí, que este 1 de septiembre marque el inicio de temporada con el regreso de varios formatos que revitalizarán una parrilla demasiado marcada por la bajada de audiencias, propia de la época, por otro lado.

Eso sí, la vuelta será escalonada y no todos los 'primeros espadas' retomarán sus puestos a la vez. Para empezar, toca hablar de los presentadores que ya han vuelto de sus vacaciones. Por ejemplo, el pasado lunes 25 de agosto fue cuando Alfonso Arús y Aruser@s comenzaron su octava temporada en laSexta.

Unos días antes, el lunes 18 de agosto, Jesús Cintora volvió a ponerse al frente de Malas lenguas, el magacín con el que TVE ha logrado capear sus tardes tanto en La 1 como en La 2. Ese mismo día, también regresaba Patricia Pardo para conducir Vamos a ver en las mañanas de Telecinco.

Alfonso Arús en 'Aruser@s'. Atresmedia

El 4 de agosto, siendo una de las primeras, Silvia Intxaurrondo volvía a conducir el magacín matinal La hora de La 1. El lunes 25 Javier Ruiz hacía lo propio en Mañaneros 360.

1 de septiembre

Este 1 de septiembre será cuando regrese Sonsoles Ónega a Y ahora, Sonsoles, que comenzará así su cuarta temporada en las tardes de Antena 3. De la misma manera, Pablo Motos volverá al access prime time de la cadena de Atresmedia con la vigésima temporada de El Hormiguero.

Sonsoles Ónega en la promo de la cuarta temporada de 'Y ahora, Sonsoles'. Atresmedia

En esa misma jornada, regresa Susanna Griso para un nuevo curso de Espejo Público. Otro comunicador que regresa al access prime time el 1 de septiembre es el Gran Wyoming, con El Intermedio, al igual que Iñaki López y Cristina Pardo a Más Vale Tarde.

En materia de informativos, Pepa Bueno debutará como presentadora del Telediario 2 de La 1. Lorena Baeza copresentará, junto con Álex Barreiro, la edición matinal del informativo también desde el 1 de septiembre.

8 de septiembre

Una semana después, el lunes 8 de septiembre, se producirá la vuelta de David Broncano con la segunda temporada de La Revuelta. Ese mismo día, por la mañana, Ana Rosa Quintana retomará su presencia en la programación matinal con una nueva temporada de El programa de Ana Rosa.

Joaquín Prat en una imagen de archivo.

A falta de confirmación por parte de Mediaset, tendría sentido que Ana Terradillos se reincorporase a La mirada crítica ese mismo lunes 8, o que Joaquín Prat estrenase El tiempo justo, el nuevo magacín de las tardes de Telecinco.