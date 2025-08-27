Patricia Pardo planta cara a un okupa en 'Vamos a ver': "Es un delito y las leyes se lo están permitiendo"

Una okupación masiva en un complejo residencial de Mallorca ha provocado una disputa entre los vecinos y las personas que se encuentran usurpando las viviendas. Los apartamentos pertenecen a bancos y, mientras algunos continúan a la venta, otros ya han sido comprados. Sin embargo, no pueden acceder al domicilio porque se encuentran okupados.

En Vamos a ver han conectado en directo con Tala y Sedín, dos okupas del edificio. "Hace cuatro o cinco años que estoy aquí y no he visto ningún problema con los vecinos. Al contrario, veo que los vecinos se llevan muy bien con nuestras familias y nos ayudan con muchas cosas", comentaba uno de ellos al reportero del programa. Y remarcaba: "No veo ninguna queja".

Cuando el periodista le ha preguntado las noticias que se publican en los medios de comunicación relacionadas con enfrentamientos e, incluso, drogas, Tala se ha mostrado muy contundente: "Me hace reír porque yo estoy seguro de que ni he visto droga con mis ojos. Estoy seguro de que mi compañero igual".

Ha sido entonces cuando ha intervenido Patricia Pardo para poder conocer cuál era su situación: "Le veo hablar de una manera muy razonada y muy sensata, el pequeño detalle es que usted está okupando una casa". "Eso sí", reconocía él.

La presentadora ha intentado indagar más en su historia, preguntándole por su profesión. Sedín es cocinero y Tala, el portavoz de ambos, es su ayudante. "¿Las circunstancias le han obligado a okupar una casa y a cometer un delito o por qué siguen usurpando una vivienda cuatro años después?", preguntaba Pardo.

Okupa de una vivienda entra en 'Vamos a ver' Telecinco

"Delito no creo que hemos cometido", replicaba el entrevistado. Un comentario que ha provocado que Patricia salte de nuevo para cortar su discurso: "Sí. La okupación es un delito, Tala". Él se ha justificado contando que le dieron "las llaves en la mano", por lo que no considera que esté infringiendo la ley. "Estamos acostumbrados a verlo", manifestaba la presentadora.

"Es difícil para todo el mundo acceder a una vivienda, incluso un alquiler. Sin embargo dice que lleva más de 30 años en Mallorca y ahora está okupando, ¿no será porque nuestras leyes se lo están permitiendo?", cuestionaba el rostro principal de Vamos a ver.

Tala ha explicado que vivió durante 11 años en otra casa y cuando el dueño decidió venderla le entregó las llaves. "No puedo quedarme en la calle con mi familia", apuntaba el okupa. "Nadie puede quedarse en la calle, pero se supone que debería haber una red de asistencia o recursos sociales por parte del ayuntamiento para ayudar a las personas vulnerables", insistía Patricia.

"Llevan tanto tiempo okupando porque las leyes os lo están permitiendo, pero tengan ustedes muy claro que están cometiendo un delito", ha concluido.