Gema López, rotunda sobre la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales: "La muerte de sus padres le hizo ver cosas a ella"

Está siendo una de las noticias de la semana: la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales. La pareja ha puesto punto final a una relación de 11 años, 9 de ellos de matrimonio, y dos hijas en común: Ana y Carlota. En Espejo Público, Gema López no sólo se ha pronunciado, también ha revelado datos en exclusiva.

“Os cuento la información que se me traslada hace apenas una hora. Les habíamos contado que, hace tan sólo dos meses, unas felicitaciones de cumpleaños por Instagram en las que él le lanza una declaración de amor. Ella lo agradecía y se fueron juntos de vacaciones a Menorca”, relataba.

“Lo que a mí me cuentan es que los últimos dos meses, la convivencia de ellos ha sido insoportable. Las guerras han sido continuas, las peleas también. Kiko, a pesar de que anunció su recuperación, ha seguido teniendo muchos altibajos. Irene, tras el fallecimiento de sus padres, ve la vida de otra manera y prioriza en otros asuntos”, continuaba.

López señalaba que Kiko Rivera será el que abandone el domicilio familiar. “De manera temporal, se irá a casa de su representante, de Fran. Pero la idea es irse a vivir al barrio de Triana, en Sevilla. De hecho, él ha estado preguntando por el precio de los alquileres”, revelaba.

La periodista revelaba que el vínculo entre Rivera y su representante también habría sido un detonante del rompimiento. “Ha pasado factura a la pareja. Fran le ha ayudado en muchas cosas, pero también en tapadera de otras cosas. Irene ya no lo quiso soportar. Ella se habría enterado de ciertos cobros y bolos que no cuadraban. Él salió en defensa de Fran”, explicaba.

Gema López en 'Espejo Público'. Atresmedia

López sí que señala que “no se ha hablado de terceras personas”. “Pero no descartan que Irene tenga ganas, por fin, de ser feliz y rehacer su vida. Ella no le va a poner ningún impedimento en ver a sus hijas”, anunciaba López.

Tras la parte informativa, se entraba el debate, donde tanto los copresentadores como los tertulianos se mostraron a favor de Rosales. “Si ha sorprendido esta noticia es porque no han estado tan presentes en los medios y no hemos sido tan conscientes de lo que ha pasado dentro”, razonaba López.

Isabel Rábago en 'Espejo Público'. Atresmedia

“En cada una de las crisis que hemos vivido desde la prensa, están todos los puntos que se han destacado. Broncas por los malos hábitos, por no ejercer como una familia tradicional, enfrentarse a unas adicciones que no es fácil. También está la falta de dinero, la economía real no llegaba a casa”, añadía Isabel Rábago.

“Entiendo el enfado con el representante de Kiko. Efectivamente, ha sido cómplice necesario y tapadera de los muchos chanchullos de él. Además, ella tiene 34 años”, apostillaba.

“Ahí está. Para la edad que tiene, ha vivido mucho. La conocimos jovencísima, se hizo responsable muy joven. Aunque ella haya formado una familia y haya tenido momentos de felicidad, lleva mucho encima”, opinaba Gema López.

“Aguantó también el ictus de Kiko”, añadía. “Desde que perdió a sus padres, Irene empezó a ver las cosas de otra manera”, opinaba la copresentadora. “Los momentos de la infidelidad se produjeron en momentos en los que ella lo estaba pasando muy mal, con la muerte de su madre y con su padre a punto de fallecer”, argumentaba Rábago.