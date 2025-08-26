Primeras palabras de Alfredo Duro en 'El Chiringuito' tras su impactante cogida: "Abandono el mundo de la tauromaquia"

Gran susto el que se han llevado los seres queridos de Alfredo Duro, incluidos sus compañeros de El Chiringuito de Jugones. El periodista fue embestido este lunes, 25 de agosto, por unos cuantos toros en el primer día de los tradicionales encierros de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

El vídeo, en el que se veía la cogida y a Duro inconsciente en el suelo, siendo socorrido por varias personas, no tardó en circular por todas las redes sociales. Eso sí, no se supo que se trataba de él hasta las 19:30 horas, cuando lo confirmó el propio programa de Mega en X.

Como era de esperar, Josep Pedrerol abordaría el tema en El Chiringuito de este lunes. Primero, para actualizar el estado de salud de Alfredo. Segundo, para reprenderle. "Vamos a estar pendientes. Ha sido una leche guapa, pero va a recuperarse. Tranquilidad, va a ponerse bien, vamos a contaros cómo ha sido todo", adelantaba el presentador de Mega.

"Alfredo, no tenemos edad para estas cosas. ¡Vaya faena! Un poco de correr, de petanca, de boxear... Te lo dice tu mujer y te lo digo yo", le advertía Pedrerol, antes de pasar a ahondar en la actualidad del Sevilla-Getafe, partido en el que los sevillanos fueron derrotados por dos goles a uno.

Más tarde, en la tertulia del canal temático de Atresmedia se retomaba el asunto, con Josep y los colaboradores analizando segundo a segundo el vídeo de la cogida. A continuación, El Chiringuito de Jugones emitía un mensaje de Alfredo Duro desde su camilla del Hospital de La Paz de Madrid.

"Bueno, tranquilidad. Estoy francamente bien", comenzó diciendo el comunicador, con sorna, en referencia a la última polémica del programa. La semana pasada, Pipi Estrada afirmó que le gustaba escuchar "Franco, Franco" en el Bernabéu, ya que esos son los cánticos con los que la afición aplaudía al nuevo fichaje del Real Madrid, Franco Mastantuono.

"Esto es una pequeña ayuda para el tema del oxígeno, pero me lo podría quitar. Lo que pasa es que no lo voy a hacer, por si pasa alguna enfermera y me echa la bronca. Hoy todo el mundo me echa la bronca por todo", comentaba Duro.

Sin perder el humor, Alfredo daba el gran titular: "Alfredo Duro se retira del mundo de la tauromaquia". Después, detallaba cómo había vivido el tremendo golpe, del que no tenía demasiados recuerdos por la conmoción. "Vi una cara grande impactando contra mí", aseguraba, añadiendo que tiene varias costillas rotas y que le han dado seis puntos de sutura. Este martes, recibiría el alta.