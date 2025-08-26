Patricia Pardo ruega respeto por la despedida de Verónica Echegui: "Si ella pidió discreción, hay que respetarla"

El inesperado fallecimiento de la actriz Verónica Echegui sigue ocupando un espacio en los programas de televisión. Los presentadores de los distintos matinales españoles se enteraron en directo de la noticia. En Vamos a ver, Patricia Pardo paralizó el magacín, dando paso a la información sobre su muerte, que calificó como "dolorosísima y muy impactante".

"Ayer a mediodía saltaba una de las noticias más sobrecogedoras, más duras, más trágicas y, sobre todo, más inesperadas no solo de este verano, posiblemente de todo el año: el fallecimiento de la actriz Verónica Echegui, que fallecía a los 42 años", recordaba la presentadora.

Además, ha explicado cómo va a ser el último adiós a la intérprete: "Ahora mismo, a las once de la mañana, va a comenzar su ceremonia de despedida. La actriz se va a ir, va a ser despedida del modo en el que afrontó su enfermedad, de la misma manera: en silencio, con discreción y arropada únicamente por los suyos".

En el tanatorio de La Paz se encontraba María Lázaro, reportera del programa de Telecinco. "Manteniendo la distancia y la prudencia, respetando esa última voluntad de la actriz y de sus seres más queridos", anunciaba Pardo.

"Está siendo una ceremonia muy sencilla, en Petit comité para su familia y para sus más allegados. Por ello, durante toda la mañana no hemos visto a ninguna personalidad del mundo del cine y de la cultura. No hemos visto a ningún actor o actriz porque todos ellos vinieron ayer para darle su último adiós", contaba la periodista.

"Todos ellos compartían el mismo sentimiento, ese sentimiento de tristeza por una muerte tan prematura", seguía.

Patricia Pardo. Telecinco

Patricia Pardo, emocionada por la pérdida, compartía su última petición: "Ella pidió discreción. Es verdad que todo el mundo inevitablemente se pregunta qué ha pasado y por qué ha fallecido una chica tan joven con 42 años". "Si ella pidió discreción, hay que mantenerla y respetar esa discreción, porque es su última voluntad", apuntaba contundente.

"Puede suscitar morbo, curiosidad e interés, pero eso pertenece a la persona que se va. Absolutamente nada más hay que decir", manifestaba.

La presentadora ha continuado expresando su parecer: "Todos en España admirábamos a la actriz, a esa faceta profesional de Verónica, pero al escuchar las palabras tan sentidas, tantísimo cariño, admiración por parte de esas personas que están formando parte de esa última ceremonia, ayudan a dibujar la otra parte y a perfilar a esa persona que se ha ido. Sin duda, un ser inconmensurable".

Y para cumplir con los deseos de Echegui, ha concluido el asunto: "Nuestro más sentido pésame a todas las personas que la van a echar mucho de menos. Nuestro reconocimiento a su figura y luz y progreso para su alma allá donde esté".