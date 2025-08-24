Lydia Lozano, sin palabras ante la sorprendente confesión de Benita Maestro Joao: "¿De verdad estuviste con él?"
La periodista ha sido invitada a 'Pasa sin llamar', donde ha tenido una velada divertida y de confesiones, como la que lanzó su amiga Benita.
Más información: Lydia Lozano se rompe en directo en ‘La familia de la tele’ y desvela su problema de salud: “No puedo hacer vida normal”.
No había mejor timing para Lydia Lozano. La periodista está siendo noticia actualmente por su negativa a participar en No somos nadie, el nuevo formato que prepara La Osa para las tardes de Ten TV tras el fiasco de La familia de la tele en TVE. De ahí, que su visita a Pasa sin llamar haya llamado más la atención.
En la noche de este pasado sábado 23 de agosto, la comunicadora acudía para pasar un momento divertido con Inés Hernand, Alba Carrillo y Carmina Barrios. Dado que el episodio estaba grabado de antes, no hubo referencia alguna a su sonada ausencia en el magacín que se verá en Ten TV.
Pero eso no impidió que Lozano dejase algún momentazo. El programa trajo de invitada a Benita Maestro Joao para amenizar la noche. La vidente trajo una jeringuilla con salsa de tabasco que le introdujo a unas croquetas con las que las presentadoras y las invitadas iban a jugar al ‘Yo nunca’.
Fue en este juego, en el que tanto Lozano como Carmina Barrios ganaron al no comer croquetas picantes, la vidente dejó una sorprendente revelación: tuvo una ‘noche de amor’ con Camilo Sesto.
Todo surgía cuando Alba Carrillo lanzaba la pregunta sobre si alguna de las invitadas se “había metido en la cama con algún famoso”. Una cuestión que la modelo lanzaba para comerse una croqueta, dado que lo hizo con una mirada cómplice.
Lo que nadie esperaba era que la Maestro Joao comiese también una croqueta. Inés Hernand no tardó en preguntar con qué famoso había tenido una “noche de amor”. “Tengo currículum. Estuve con una estrella grande”, adelantaba.
“¿Estrella internacional? Por favor, cuéntanos todos”, pedía la presentadora. “Es que no quiero contarlo: Camilo Sesto”; expresaba, dejando al resto de comensales con la boca abierta, especialmente a Alba Carrillo.
Lydia Lozano se quedaba completamente desconcertada. Sin palabras inicialmente, pudo soltar una primera pregunta. “¿Estuviste con él?”, cuestionaba. Previamente, ante la cara de perplejidad de la periodista, la vidente reaccionaba. “¿Por qué te quedas con esa cara?”, preguntaba Benita.
“¿Te extraña que Camilo Sesto no se haya resistido a este cuerpo? Lo que pasa es que no lo voy contando en el autobús”, expresaba la vidente antes de que el programa pusiese la icónica canción del artista, Vivir así es morir de amor.
“¿Cuánto tiempo estuviste con él?”, ha querido saber Lozano. “No lo voy contando”, respondía la vidente. Eso sí, reveló dónde conoció al cantante. “Nos conocimos en un disco-pub, tras una función de Jesucristo Superstar”, expresaba, antes de que Inés Hernand cambiase de tema.