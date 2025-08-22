Verónica Romero se abre como nunca en 'YAS Verano': "Alguien en 'OT' me dijo que yo no podía resaltar entre los demás"

Este jueves, 21 de agosto, Verónica Romero acudió a YAS Verano para, como anunciaba el propio magacín de tarde, "destapar la cara B de Operación Triunfo". Por primera vez, la que fue concursante del talent show musical ha verbalizado que había triunfitos de primera y triunfitos de segunda en aquella primera edición, un fenómeno social sin precedentes en nuestro país.

Romero rompió su silencio este jueves, pero es algo que han comentado durante todos estos años compañeros como Nuria Fergó, Natalia Rodríguez o Alejandro Parreño. Estos denunciaron que ni el programa ni la industria impulsaron tanto sus carreras como las de Rosa López, David Bisbal o David Bustamante.

"¿Quién es el culpable de que lleven carreras distintas? ¿Es la industria musical tan injusta como parece?", planteaba el espacio vespertino de Antena 3. Y Pepa Romero iba al grano: "¿Ya lo notabais dentro de la Academia?".

Era entonces cuando Verónica, algo dubitativa en principio, se decidió a contar algo que no había "contado nunca": "Me pasó algo. No lo he contado nunca y no creo que pueda contar mucho, pero a mí alguien dentro de la Academia me dijo que Verónica no podía resaltar entre los demás".

"¡Qué fuerte! Es que esto no lo he dicho nunca", remarcaba la entrevistada de YAS Verano, pero la presentadora quería ir más allá y pidió nombres. "No puedo decirlo", se negó la cantante. "¿Un compañero? ¿La organización?", insistía Romero. "Alguien de arriba... Vamos a dejarlo ahí", respondió la invitada.

Verónica Romero, en 'YAS Verano'. Atresmedia Televisión

"No quiero decir ni achacar nada, porque son palabras fuertes y yo lo sé, pero no permití que eso me frenara, al contrario", aseguró Verónica, añadiendo que ella es de las que se crece frente a la adversidad: "¿Sabes qué pasa? Que cuanto más me cogen, más tiro. Quiero vivir mi vida".

No obstante, la artista dejó claro: "Yo siempre lo he dicho, estoy súper agradecida de Operación Triunfo. Que luego pasan cosas, porque pasan cosas. Pero yo he decidido qué hacer con lo que me pasa. ¿Y qué he hecho? Pues tirar hacia delante".

Romero expresó que se abría con su testimonio por si a algún espectador de Atresmedia podía servirle: "Yo cuento estas cosas como anécdota, porque hay personas que se pueden sentir identificadas. Lo hago por eso, no por dar pena". "Es una buena lección", aplaudió la conductora sustituta de Sonsoles Ónega.

"¡Madre mía, mira cómo me va el corazón de rápido!, bromeaba la de Elche, antes de que Pepa pasase a preguntarle por el desaparecido Àlex Casademunt, con quien mantuvo una relación sentimental dentro del concurso producido por Gestmusic.