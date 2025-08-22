La sorprendente reacción de María Patiño al fichaje de Gonzalo Miró por TVE: "Ojo de loca no se equivoca"

El inminente estreno de Directo al grano, el nuevo programa que ocupará las tardes de La 1 a partir de septiembre, está trayendo muchas sorpresas. Entre ellas, el sorprendente fichaje de Gonzalo Miró, que abandona su puesto en Espejo público para ocupar un lugar al lado de Marta Flich como copresentador.

El colaborador regresa a Televisión Española, donde ya participó en programas como Por la mañana, A partir de hoy o La hora de La 1. Y lo hace con mucho entusiasmo por iniciar una nueva etapa profesional, esta vez al frente: “Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano”.

Su llegada a la cadena pública ha provocado reacciones de todo tipo, desde personas que celebran su puesto en Directo al grano hasta aquellas que no lo han tomado con tan buena gana. Una de las periodistas que se ha hecho eco de la noticia ha sido María Patiño, que no ha dudado en dar su opinión sobre Gonzalo Miró.

"Ojo de loca no se equivoca", compartía la presentadora de televisión. Y es que después de la cancelación de La familia de la tele, TVE ha encontrado el sustituto final para luchar por el liderazgo de la franja de las tardes.

Aunque los internautas han atacado a Patiño por su comentario, ella ha aclarado que no ha ido con mala intención: "Pero si es una frase para alabar el fichaje". Y ha remarcado que "no puedo estar rabiosa teniendo todo lo q tengo". Septiembre también llega con cambios para la tertuliana, que, después de su salida de La 1, regresa a Ten con No somos nadie, el nuevo proyecto con los rostros de Sálvame.

Además de María Patiño, otros compañeros también se han pronunciado sobre el asunto que atañe al hijo de Pilar Miró. Marta Flich, que estará a su lado como cabeza del programa, se ha mostrado muy ilusionada: "¡GANAS!".

Vamos "directo al grano": ¡Por fin podemos hacer oficial lo nuestro. 🙌 GANAS💪! https://t.co/q0R0ONMPpS — Marta Flich (@martaflich) August 21, 2025

'Directo al grano'