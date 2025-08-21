Frank Blanco y Verónica Dulanto hablan por primera vez de la cancelación de 'Tardear': "Telecinco necesitaba más"

Las tardes de Telecinco están a punto de cambiar en su primer tramo. En septiembre, aún con fecha por determinar, Mediaset España echará el cierre a Tardear y aterrizará en el canal principal un nuevo magacín presentado por Joaquín Prat. César Muñoz y María Ruiz serán sus copresentadores.

Así las cosas, Frank Blanco y Verónica Dulanto se despedirán de los espectadores en las próximas semanas, a falta de que se confirmen sus nuevos rumbos profesionales. Ambos asumieron los mandos del formato de Unicorn Content en febrero de este año, cuando Ana Rosa Quintana volvió a las mañanas.

Fue el pasado 30 de julio cuando la compañía soltó la 'bomba', el salto de Prat a las tardes desde Vamos a ver. Pero ni Blanco ni Dulanto habían hecho alusión alguna a la cancelación del espacio vespertino hasta estos últimos días.

El conductor lo ha hecho en una entrevista para Diez Minutos, en la que afirma que conoció la noticia estando de vacaciones en Cádiz. "Me enteré oficialmente estando en Tarifa, con un viento de levante que te despeinaba". Eso sí, reconoce que no le pilló por sorpresa precisamente.

"Lo esperaba a medias. Aunque el programa ha mejorado su franja en un punto en el último año y medio, era consciente de que la cadena necesitaba un poco más para mantenerlo en parrilla", señala Frank al citado medio, aceptando que habían tenido conversaciones con la empresa respecto a las audiencia.

Verónica Dulanto y Frank Blanco sustituyeron a Emma García en 'Fiesta de verano'. Mediaset España

Y es que con el paso de Quintana a las mañanas los números de Tardear hicieron amago de mejorar, pero en la actualidad puede decirse que están estancados. Marzo (9,3%) y abril (9,6%), los dos primeros meses completos con Frank y Verónica al frente, mejoraron medias anteriores. Sin embargo, en mayo, junio y julio no ha superado el 9% de cuota de pantalla.

Al parecer, el catalán desconoce qué futuro le aguarda en Mediaset o incluso fuera del grupo ubicado en Fuencarral: "Confío en que más pronto que tarde me veáis en pantalla, aunque al final eso no depende de mí".

Bien es cierto que Dulanto no se ha pronunciado abiertamente sobre el fin de Tardear, pero ya en la entrega del martes lo comentó con total naturalidad. Sucedió durante una charla telefónica con Juan Faro, el influencer y deportista con el que Sofía Suescun habría sido infiel a Kiko Jiménez.

La periodista le animó en varias ocasiones a acudir al programa "antes de que termine". "Antes de que termine este programa, que todavía queda, creo que deberías venirte aquí con nosotros, que te vamos a tratar muy bien. Dentro de lo que quieras contar, creo que este es el lugar".