Pedro Piqueras, nuevo fichaje de TVE: el periodista regresa a la televisión como analista en 'Mañaneros 360'

Pedro Piqueras volverá a la pantalla de TVE desde septiembre para sumarse al equipo de Mañaneros 360 como analista. Tras una extensa carrera como presentador de Informativos en Telecinco, el periodista regresa a la televisión pública donde dio sus primeros pasos como presentador en los años 80, en la etapa de Pilar Miró.

Hace un par de semanas, entró en directo en el programa que presentan Javier Ruiz y Adela González para dar su punto de vista sobre un capítulo polémico que implicaba la llegada de inmigrantes al país. En su discurso, se mostró muy contundente y denunció la violencia: "Yo le llamo el virus del odio, que se ha extendido a través de las redes".

Lo que parecía ser una intervención puntual, se ha convertido en una colaboración más habitual. Piqueras aparecerá como comentarista de temas de actualidad, aunque no será de forma diaria, sino más bien ocasional, según Informalia.

Además, en su pequeña entrada en Televisión Española el pasado 6 de agosto, se pudo observar un gesto de complicidad con el presentador del formato. Javier Ruiz llegó a bromear con él, ya que ambos se conocían por su pasado en Mediaset.

"En esta tradición que empieza a ser de verano de darle oportunidades a jóvenes becarios, Pedro, hemos recurrido a ti", comentó Ruiz entre risas. Un chiste que fue bien recibido por Piqueras, que agradeció la oportunidad y confesó que "me estaba aburriendo un poquito y me viene muy bien".

Sin embargo, su actitud analítica lo convierte en un perfil idóneo para el programa. Aunque dio lugar a la broma, no dudó en reconducir el asunto por el que había aceptado participar: "Es una especie de brote contra la inmigración que se extiende como la pólvora y, además, tienen un valedor, que es Donald Trump en Estados Unidos".

🔵Un grupo de bañistas retiene por la fuerza a migrantes llegados a una playa de Granada



Pedro Piqueras, en 'Mañaneros 360': "La forma de ver la inmigración por parte de algunos, yo le llamo el virus del odio"#Mañaneros6Ahttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/FSawRWIZuk — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) August 6, 2025

Este fichaje se convierte en una nueva apuesta de La 1 para la nueva temporada televisiva, en la que pretende renovar los rostros de sus programas. Con Pedro Piqueras, garantizan contar con un profesional de gran prestigio, que se muestra crítico con los problemas que atañen a la actualidad diaria.

Mañaneros 360 se ha posicionado como el gran referente de las mañanas en el mes de agosto, consiguiendo audiencias récord para la cadena pública: el pasado jueves 14 firmó su segundo mayor registro del año con un 15,4% de share. Unos números que han mejorado en los últimos meses y que la cadena espera mantener al alza con la incorporación del periodista como pieza clave.