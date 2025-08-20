Netta, ganadora de Eurovisión, falla de nuevo en su tradicional predicción: se equivoca de sede por séptimo año consecutivo

Viena será la sede de Eurovisión 2026, según han anunciado este miércoles la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER) y la ORF, la emisora pública austríaca. Después de ocho años, una capital vuelve a ser la ciudad anfitriona del festival. Fue Lisboa 2018 la última edición en la que se dio.

Precisamente, cuando se produjo la última victoria de Israel, con Netta Barzalai y su Toy. Ella es la protagonista de una tradición eurovisiva que ha seguido desde que se alzó con el Micrófono de Cristal y que ha mantenido hasta hoy en día.

Todo empezó el 12 de mayo de 2018, noche de la final de Eurovisión. Barzalai se impuso a la chipriota Eleni Foureira, autora del éxito Fuego, y ganó el festival. La cantante, en mitad de la euforia, exclamó: "¡Nos vemos el año que viene en Jerusalén!".

Pero la ciudad seleccionada para albergar Eurovisión 2019 fue Tel Aviv, pese a que Jerusalén y Eilat estaban sobre la mesa. Ese año, después de ceder el testigo de ganadora a Duncan Laurence, representante de Países Bajos, aseguró que la próxima sede sería Ámsterdam.

Error. La seleccionada fue Róterdam. El estallido de la pandemia obligó a cancelar el festival de 2020, pero se mantuvo el lugar para el de 2021, una edición marcada por fuertes medidas de seguridad contra el coronavirus.

🚨 @nettabarzi predicted that Innsbruck will host #Eurovision 2026.



Netta is known for getting the wrong host city every year. pic.twitter.com/g6FYorEIk9 — Eurovision News (@EurovisionNewZ) August 19, 2025

La 'bola de cristal' de Netta siguió estando defectuosa en los años sucesivos. Para Eurovisión 2022, predijo Roma, cuando finalmente fue Turín. Para 2023, se eligió Liverpool y no Manchester, en un contexto atípico en el que la BBC aceptó el encargo de organizar el certamen, ante la incapacidad de que lo hiciese una Ucrania asolada por la invasión rusa.

Para 2024, Barzalai estaba convencida de que la sede sería Estocolmo, siendo Malmö. En la última edición, propuso Ginebra para que la organización del evento acabase designando Basilea.

Y hace tan solo unas horas, la artista compartía el esperado vídeo de su pronóstico, también fallido. "Vale, chicos, sé que llego un poco tarde, pero la tradición es la tradición. La próxima ciudad anfitriona de Eurovisión 2026 será... ¡Innsbruck!", exclama Netta en la pieza, grabada durante los ensayos de uno de sus conciertos, con la banda haciendo sonar la batería para darle más emoción al anuncio.