Belén Rodríguez saca las garras por Bertín Osborne en 'Tardear': "Somos personas, no árboles. Podemos cambiar de opinión"

La portada de Bertín Osborne presentando al hijo que tiene junto a Gabriela Guillén ha acaparado el mundo del corazón. Y es que, después de las declaraciones del cantante hace menos de un año en las que rechazaba ocupar su faceta como padre, este miércoles ha rectificado ante los medios asegurando que "no quiero que sea un niño escondido".

Tardear se ha hecho eco de la noticia e, incluso, ha logrado contactar con la madre del menor. Pese a las contradicciones del artista, Belén Rodríguez ha querido tirar una lanza a su favor: "Él dijo que no iba a ejercer de padre, pero sí se iba a responsabilizar". Y ha añadido: "Somos personas, no árboles, y podemos cambiar de opinión".

Frank Blanco se ha unido a su compañera: "Estamos hablando de cosas de hace dos años, ¿no tiene derecho a cambiar?". Un argumento que no ha tardado en rebatir Marta López, puesto que ha cuestionado que se trate de un asunto económico: "Si cambias solo por dinero, me parece fatal".

Otro de los colaboradores de las tardes de Telecinco ha apuntado contra Osborne: "Exponen al niño por dinero y por una limpieza de imagen. Aunque nosotros lo tengamos que pixelar, ellos están vendiendo la imagen de su hijo".

Además, en la entrevista que ofrece el presentador, reconoce que no será un "padre al uso", pero quiere "estar presente" y "darle lo mejor". Por otra parte, Álex Álvarez, reportero de Tardear, ha conseguido de primera mano la reacción de Gabriela Guillén después de la exclusiva de Bertín.

Mónica Hoyos y Frank Blanco. Telecinco

"Yo estoy encantada de que se le conozca. Para mí es un orgullo", manifestaba. También se ha pronunciado sobre su relación con el padre: "Tenemos una relación cordial, como debe ser de unos padres".

Mónica Hoyos ha querido incidir en el hecho de que los adultos salen por separado: "He hecho varias portadas con mi hija y con su padre. Creo que si no te llevas bien, sales por separado, y si te llevas bien, sales con él en la misma foto aunque no seas pareja".

"Me da la sensación de que ha sido Bertín el que no ha querido posar con ella, porque creo que ella estaría encantada", comentaba Marta López. "A lo mejor se reconcilian, es una cosa que he pensado siempre, que por el niño él sería capaz de volver", reflexionaba Belén Rodríguez.