El inconveniente que ha obligado a paralizar la entrevista de Ester Muñoz (PP) en 'Espejo Público': "¡Ay, pobre!"

La bronca política por los incendios sigue extendiéndose. En el programa de Espejo Público durante este martes, 19 de agosto, ha entrado en directo Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Una intervención que se ha visto interrumpida por culpa de un pequeño percance.

Lorena Gómez ha querido incidir en la problemática y le ha cuestionado un nuevo tema: "Si se hace una buena gestión, el objetivo es convertir estos incendios inapagables en incendios asumibles, ¿por qué no se hace desde el punto de vista político?". "Es evidente que hay que invertir en prevención, porque llevamos varias décadas en las que las zonas del oeste de nuestro país se están despoblando", apuntaba Muñoz.

Sin embargo, no es el único motivo por el que ha participado en el espacio de Antena 3. "Le tengo que preguntar también por el juez Peinado por imputar un delito más a la mujer del Presidente por malversación", anunciaba la presentadora. Mientras le preguntaba "¿qué respuesta dan ustedes a esta investigación?".

Una cuestión que se ha quedado por unos segundos en el aire, ya que Ester Muñoz ha sufrido un inconveniente durante la entrevista. Y mientras mostraba un gesto de incomodidad y daba pequeñas patadas al suelo, se le ha escuchado decir: "¡Ay, me acaba de picar una abeja! ¡En directo!".

Y es que la política, pese a que intentó disimular lo sucedido entre risas, no ha podido evitar hacer una mueca de dolor frente a las cámaras. "Pobre", lamentaba Gómez, mientras que la invitada añadía: "Sí, me está... No soy alérgica, o sea que todos tranquilos".

Ester Muñoz, portavoz del PP, en 'Espejo Público'. Antena 3

Ha tratado de seguir con la charla, volviendo a la imputación de Begoña Gómez. "Nosotros respetamos las decisiones judiciales y entendemos que el juez Peinado sabrá por qué imputa por malversación", comentaba todavía con molestia por la picadura.

Después de su discurso, la conductora del programa matinal de la cadena le ha agradecido su presencia e, inesperadamente, ha querido conocer más sobre su contratiempo en directo: "¿Dónde le ha picado la abeja? Si no es mucha indiscreción". "Me ha picado justo atrás de la espalda, en la pierna", contaba Ester con humor.

"Cosas del directo", decía la portavoz del PP durante su despedida, intentando quitarle importancia a lo sucedido y mostrando una sonrisa para suavizar el momento, pese a la evidente molestia por la picadura. La escena generó cierta gracia en el plató, donde se podía escuchar que los colaboradores también dejaron escapar alguna risa.

"Que no sea nada", añadía Lorena Gómez para finalizar, con un tono empático y acompañando sus palabras con un pequeño gesto de preocupación.