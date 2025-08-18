Patricia Pardo relata el miedo que sintió al atravesar los incendios en Galicia: "El paisaje es desolador"

Desgraciadamente, los incendios continúan dejando a España en llamas. Con más de 40 focos activos y más de 157.000 hectáreas calcinadas, la catástrofe está siendo histórica, especialmente para Galicia, donde la destrucción está siendo histórica, con alrededor de 63.000 hectáreas arrasadas.

La comunidad gallega es una de las más golpeadas por la ola de incendios, con la provincia de Orense concentrando gran parte de las llamas y la extensión del terreno afectado.

Bajo esta realidad, la periodista Patricia Pardo se ha reincorporado a su puesto como conductora de Vamos a ver. La comunicadora ha pasado parte de sus vacaciones, precisamente, en Galicia, su tierra natal. De ahí, que no haya dudado en compartir su desolación ante lo que ha visto durante su regreso a Madrid.

“Vengo de Galicia y pensé el lunes cuando llegué: la situación, seguro, que estará más calmada, pero me temo que, por desgracia, no son buenas noticias. Salíamos de Galicia el sábado evitando la zona de Orense de los incendios”, explicaba

“Nos habían advertido de que había un humo muy denso en toda la comunidad. De verdad que cruzar Lugo fue pavoroso, el humo lo cubre absolutamente todo, el paisaje es desolador, esa vegetación tan frondosa que forma parte del patrimonio ya no existe y la verdad es que se te encoge el alma al pasar por ahí. Es terrorífico”, compartía.

Pardo reconocía que llegó a pensar que las autoridades iban a confinarla, dada la gravedad de los incendios. “Pensábamos que nos iban a confinar, que iban a confinar a la gente que estaba allí y no entendíamos por qué, por ejemplo, los trabajadores de la gasolinera seguían trabajando”, revelaba.

“Le preguntábamos a un camarero que desde cuándo llevaban así y nos dijo que desde el 9 de agosto. Yo espero que se resuelva pronto la situación”, concluía, mostrándose muy consternada.

Precisamente, Orense está siendo la provincia más afectada por los incendios. En la región, hay nueve grandes incendios activos. Según la Xunta, los cuatro más devastadores están siendo los de Chandrexa de Queixa, que ha arrasado con 17.500 hectáreas y es el mayor incendio gallego desde que hay registros.

El incendio de Chandrexa de Queixa ha afectado a municipios como Manzaneda, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza. Está también el incendio de Larouco, con 15.000 hectáreas quemadas, extendiéndose por Petín, Quiroga, Rubiá, O Barco de Valdeorras y otros municipios.

Otro incendio grande es el de Oímbra-Ginzo de Limia, con 12.000 hectáreas calcinadas, con repercusiones en Monterri, Verín, Laza y Trasmiras. Está también el de A Mezquita, con 10.000 hectáreas arrasada y que ha llegado hasta Zamora.