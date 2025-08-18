Muere el periodista Ricardo Medina, creador de 'Madrid Directo' y 'España Directo', a los 67 años

El periodista Ricardo Medina, conocido por haber sido el artífice del histórico Madrid Directo y también por haber sido el creador de su versión nacional (España Directo), ha fallecido a los 67 años. Su muerte ha sido repentina.

Ha sido la propia Telemadrid la encargada de anunciar su deceso. Durante la emisión del Telenoticias 1, Cristina Ortega despedía a uno de los rostros que estuvo detrás de uno de los formatos más importantes de la televisión autonómica.

“Hoy despedimos a uno de los grandes nombres de Telemadrid, Ricardo Medina. Ha fallecido a los 67 años”, expresaba la presentadora, quien recordaba su importante labor en la cadena pública.

“El periodista fue parte del equipo fundador de Telemadrid y el creador de uno de los buques insignia de esta casa, el programa Madrid Directo, un programa innovador en los programas informativos y que el pasado año cumplió 30 años de emisión”, proseguía Ortega en su necrológica.

La comunicadora recordaba que, en la actualidad, Medina “dirigía su propia productora”. “Desde esta casa lamentamos su muerte repentina y mandamos un abrazo a su familia”, concluía la conductora.

Fue justo el año pasado cuando Medina fue galardonado por la Asociación de la Prensa de Madrid, con el Premio APM al periodista especializado, coincidiendo justo con el 30 aniversario del espacio que presentan actualmente Emilio Pineda y Francine Gálvez.

De la mano de la mismísima reina Letizia, Medina recogía así el reconocimiento a uno de los espacios no sólo más emblemáticos de la cadena autonómica, sino también el que mejores datos registra, al situarse entre el 7% de share y el 9,5%.

Las reacciones de sus compañeros no se han hecho esperar. Uno de los primeros ha sido Emilio Pineda, actual copresentador titular del espacio. “En shock. Así está hoy la familia de Madrid Directo”, expresaba el periodista en su cuenta de X.

“De forma inesperada nos ha dejado Ricardo Medina. Creador del formato y con el que tuve la suerte de trabajar después en España Directo. Día triste para la televisión y muy doloroso para sus familiares y amigos. Mi más sentido pésame”, proseguía.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.