Guerra total entre dos exconcursantes de 'MasterChef': "Sinvergüenza, maleducado y desagradecido"

Por ser verano, las cocinas de MasterChef están cerradas, lo cual no significa que no vuelen cuchillos entre concursantes. Es lo que está sucediendo entre Ofelia Hentschel y Alberto Gras, participantes de las ediciones de 2021 y 2020 respectivamente.

Para entender este encontronazo en redes hay que remontarse semanas atrás. Gras se hizo viral por destapar los secretos del talent show culinario que emite Televisión Española. Entre otros asuntos, que en la grabación de su temporada no todos estaban obligados a cumplir las mismas reglas.

Según explicó el finalista de MasterChef 8, Ana Iglesias y Andy García, ganadora y segundo clasificado, habrían quebrantado las normas y roto el aislamiento impuesto por el equipo de producción. Cabe recordar que el rodaje de esta edición se vio condicionado por la pandemia.

"Vivimos todos en una casa enorme, en una mansión a las afueras de Madrid, y no tienes ni móviles. En nuestro caso, compartíamos habitación. Bueno, no es del todo así, no todos vivíamos en esa casa porque durante los primeros cuatro o cinco programas hubo dos o tres personas que estaban viviendo en un hotel", expuso.

En la versión de Alberto, estas "dos o tres personas" gozaban de un trato de favor: "Tenían el móvil y les iban a ver familiares". La organización justificó esta separación alegando que "no había sitio suficiente en la casa".

Ofelia ataca a Alberto: "Es fácil chupar del bote y luego hacer un clip viral por unos likes"

Pues, bien, ahora ha recibido contestación de Hentschel, que no dejó indiferente a nadie en su edición: desembarcó en el formato de Shine Iberia dispuesta a hacerse con los 100.000 euros y, de paso, a encontrar novio. Su carácter desesperó a no pocos compañeros.

Ofelia no ha podido ser más contundente ante las acusaciones de amaño de Alberto hacia el programa. "He escuchado al señorito Alberto criticando a MasterChef. Me parece, aparte de que es un sinvergüenza, un maleducado y un desagradecido, que deja mucho que desear como persona porque él no es chef ni se ha ganado la vida con sus propias manos".

"Él se ha ganado la vida, y tiene delito, gracias a MasterChef", expone la coruñesa en su cuenta personal de Instagram, lamentando que sea "tan fácil chupar del bote y luego hacer un clip viral por unos likes".

Alberto y Luna mantuvieron una relación durante su paso por 'MasterChef 8'. RTVE

"No voy a dejar que un impresentable como este señor o que una Patricia Conde de turno que tienen mal perder... Porque tienen mal perder, obviamente. Yo desde la segunda semana creía que Arnau iba a ser uno de los ganadores. Y no, no soy Aramís Fuster, pero es que no sabéis el nivel de cocina que tenía Arnau", prosigue Ofelia.

La gallega defiende saber "perder bien" y "con educación": "Lo importante de MasterChef es que, aunque tú te vayas, si disfrutas del equipo, eres ganador". Además, pone el foco en la relación que mantuvo Alberto con una de sus compañeras de concurso, Luna. Relación que terminó a los pocos meses de emitirse la final.

"Por cierto, Alberto, ¿hablas de manipulación cuando tú utilizaste a Luna, que de verdad estaba pillada por ti y la dejaste tan pronto saliste del programa porque te ayudó en la final? ¿O esto también estaba en el guion? Ah, que no hay guion. Es que todo lo tuyo me chirría un poco", sentencia.