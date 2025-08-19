La evolución de los dating show en España: de 'Vivan los novios' y 'Amor a primera vista' a 'MyHyV' y los nuevos formatos

Los programas para conocer a tu "media naranja" se han popularizado en televisión en los últimos años, pero lo cierto es que ese género lleva triunfando desde hace más de dos décadas. La evolución de los dating shows en España muestra una transformación continua de formatos que se enfrentaron a los tabús de la sociedad, a propuestas cada vez más originales e innovadoras.

Con propuestas como Vivan los novios, la televisión ofrecía una forma simple y cercana de buscar pareja ante la audiencia. Hombres y mujeres separados por un biombo, con preguntas para encontrar puntos en común y un viaje como premio final. El concurso de citas, que se emitió en Telecinco entre 1991 y 1994, estaba basado en el estadounidense The Dating Game.

El premio de este espacio puede recordar a uno de los formatos que está ocupando la programación actual en La 1, ¿Algo que declarar?, donde tienen la posibilidad de ganar una escapada a las Islas Canarias.

Siguiendo la misma senda, varias cadenas autonómicas españolas emitieron, a principios de los años 90, Amor a primera vista. Presentado por Montse Guallar y Àlex Casanovas, intentaban descubrir si existía afinidad entre los concursantes y, si era recíproco, ganaban unas vacaciones juntos.

En este caso, a la vuelta del viaje, las parejas se tenían que someter a un “examen” en el plató, poniendo a prueba cuánto se habían conocido durante la semana. Era una de las razones por las que captó la atención de la audiencia, además de por la espontaneidad de los que participaban.

Noemí Galera en 'Amor a primera vista'. TV3

Una de las curiosidades que oculta este programa es la participación de Noemí Galera. La actual directora de Operación Triunfo apareció por primera vez en la pantalla como concursante de Amor a primera vista en TV3.

El género evolucionó lentamente, con algunas propuestas durante la década de 1990 y principios del 2000. Atresmedia apostó con fuerza por los dating show, lanzando Confianza ciega (2002), Estoy por ti (2005) y Next (2010). Este último se convirtió en uno de los programas más virales de la época, siendo recordado todavía a día de hoy gracias a sus características presentaciones.

Tronistas de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Telecinco

'MyHyV'

En 2008, Telecinco revolucionó la televisión gracias al estreno de uno sus formatos más emblemáticos, Mujeres y hombres y viceversa. El programa que presentó Emma García se convirtió en un auténtico fenómeno social gracias a su mecánica.

La figura del "tronista" acaparó la franja de la sobremesa, logrando captar la atención de gran parte de la audiencia y recibiendo numerosas opiniones a través de redes sociales. Se mantuvo en la cadena hasta 2018, año en el que pasó a Cuatro, y finalizó en 2021 tras más de 2.600 episodios emitidos.

Equipo de 'First Dates'. Telecinco

'First Dates'

El restaurante de Carlos Sobera se ha convertido en el más famoso de la televisión después de llevar casi una década en emisión. Los solteros acuden al programa con la intención de conocer a su pareja ideal, pero no ha sido el motivo que ha llamado la atención de los espectadores.

La estructura del formato convierte las citas en una experiencia única para la audiencia al intercalar las conversaciones entre los participantes con declaraciones al equipo de First Dates. Los episodios adquieren un matiz cómico que tiene mucho que ver con las personas que se presentan para la velada.

Este formato, que conquistaba anteriormente el prime time de Cuatro, pasó a ocupar un espacio en Telecinco con el objetivo de realzar las audiencias de la cadena.

Equipo de '¿Algo que declarar?'. RTVE

'¿Algo que declarar?'

RTVE también ha apostado por un programa de citas para el prime time de La 1. En ¿Algo que declarar?, los participantes destapan sus secretos más inconfesables para encontrar el amor. Los participantes llegan con maletas de distinto tamaño, y cuanto más grande sea, mayor será la importancia del secreto.

La cadena ha optado por Pablo Chiapella como presentador del dating show. El actor de La que se avecina regresó a TVE después de siete años para formar parte del proyecto.