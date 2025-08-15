El punzante dardo de Luján Argüelles a Sonsoles Ónega en el regreso de 'El rival más débil' a Telecinco

Sonsoles Ónega en 'Y ahora, Sonsoles' y Luján Argüelles en 'El rival más débil'. Atresmedia/Mediaset

Telecinco ha retomado, un año después, las emisiones de El rival más débil. El canal ha emitido, en la noche de este pasado jueves 14 de agosto, el cuarto capítulo de los seis que grabó del concurso. Un retorno que ha venido con un sonoro zasca hacia Sonsoles Ónega, antiguo rostro de la cadena.

A las 23:00 horas comenzaba este regreso, cuyo cuarto capítulo ha estado protagonizado por periodistas conocidos de diferentes ámbitos. En esta entrega, los famosos fueron Mayka Navarro, Jesús Álvarez, César Muñoz, Flora González, Juan Ramón Lucas, Nacho Medina, Irene Junquera y Samanta Villar.

Luján Argüelles siguió con su perfil afilado e irónico. La presentadora comenzó con un tono que recordaba más al que tenían Nuria González y Karmele Aranburu. “Ocho periodistas que creen que la fuente más fiable es la Cibeles. Todos ellos van a concursar de forma increíble. Ojo spoiler, lo que acabo de decir es un bulo”, expresaba.

Un inicio que predecía a un dardo a los ocho concursantes. “Corren peligro de convertirse en noticia o, lo que es peor, en meme”, expresaba, para, posteriormente, ir lanzando ácidos comentarios a los participantes.

Una de las primeras ‘víctimas’ fue Mayka Navarro. “Nuestra periodista de sucesos favorita, no quiero que protagonices tu propia tragedia”, expresaba, para después lanzar una pulla a Samanta Villar. “La periodista que es más probable que tarde 21 días en superar lo que ocurra hoy”, anunciaba, en referencia a su recordado programa en Cuatro.

Luján Argüelles en 'El rival más débil'. Mediaset

Fue tras la primera ronda cuando Argüelles lanzó el dardo a Sonsoles Ónega, anteriormente unida a Telecinco y que fue uno de los grandes fichajes de Mediaset a Atresmedia en 2022.

Argüelles lanzaba una pregunta que era una clara indirecta a Ónega: “¿Quién se dedica al periodismo para que le den el Premio Planeta?” Una referencia al galardón literario que obtuvo la presentadora en 2023 por su novela Las hijas de la criada.

César Muñoz en 'El rival más débil'. Mediaset

Un dardo que provocó varias carcajadas y risas en el plató. Lo cierto es que la victoria de Ónega desató todo tipo de comentarios. Galardón dotado de prestigio y también de una cantidad económica considerable, un millón de euros, este reconocimiento lo otorga el Grupo Planeta.

El caso es que Grupo Planeta es el primer accionista de Atresmedia. De ahí, que los críticos con Ónega lanzasen la cuestión de si el premio fue por méritos propios o si influyó el conglomerado. Insinuaciones no demostradas pero, por supuesto, generaron una serie de conversaciones semanas después de saberse el fallo.