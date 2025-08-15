Una periodista de 'Mañaneros 360' denuncia las condiciones laborales de los reporteros: "Ya está bien"

Esta semana, ha sido noticia cómo varios reporteros han vivido momentos de auténtica angustia a la hora de realizar coberturas sobre los diferentes incendios que azotan España, con el foco puesto en los de Orense, León y Zamora. De ahí que una de ellos haya alzado la voz.

La periodista Gemma Camacho, quien trabaja como reportera de Mañaneros 360, ha denunciado en redes sociales las condiciones a las que se han enfrentado colegas suyos a la hora de informar sobre esta desgracia medioambiental.

La comunicadora reaccionaba a lo sucedido recientemente con Noemí Bautista, quien tuvo que abortar el reportaje que estaba realizando cerca del incendio de La Bañeza (León) cuando una lengua de fuego casi la acorrala a ella y a los camarógrafos que la acompañaban.

Bautista y el resto del equipo de Informativos Telecinco tuvieron que huir rápidamente. “Con todos mis respetos, no entiendo la necesidad de exponernos, de peligrar para contar la noticia”, exclamaba Camacho en una de sus historias de Instagram.

No sólo ha sucedido en Informativos Telecinco, otro caso reciente ha sido el de la reportera Flavia Bertolini, quien conectaba en directo con Pepa Romero en YAS Verano. La comunicadora estaba a lágrima viva, revelando que su vida estuvo en riesgo durante la cobertura de los incendios.

Un equipo de 'Informativos Telecinco' obligado a evacuar la zona ante la desesperación de ver la velocidad con la que avanza el fuego por los fuertes vientos en León



Informa Noemí Bautista pic.twitter.com/cSkPb84Yd0 — Informativos Telecinco (@informativost5) August 12, 2025

La propia presentadora pedía a sus compañeros no arriesgar sus vidas por lograr mejores planos. “Nosotros informamos, pero, por favor, lo primero es la seguridad. No tenemos que meternos en el fuego para informar de esto”, advertía Romero.

“Por favor te pido que os cuidéis, el cámara y tú. Eso es lo primero”, insistía la conductora, incidiendo así en la importancia de evitar una desgracia durante la labor periodística.

Bertolini y sus compañeros fueron auxiliados por dos vecinos que trabajaban de voluntarios en otro incendio descontrolado, en esta ocasión en Zamora. Situaciones que han recordado a otros que han vivido reporteros de todas las cadenas generalistas a la hora de cubrir otros incidentes recientes, como la DANA de Valencia o la erupción del volcán en La Palma.

“Con todos mis respetos, no entiendo la necesidad de exponernos y de peligrar para contar la noticia. Ya está bien”, expresaba Camacho.

“Ya basta de peticiones para estar al límite. El espectador lo va a entender igual con colas [piezas de vídeo que se emiten mientras el presentador, desde plató, narra la noticia]. ¡Somos comunicadores, no marionetas de la tele!”, exclamaba.