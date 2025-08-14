Una víctima de inquiokupación relata su drama en 'Vamos a ver': "Nos enseñaba que tenía amistad con la reina Letizia"

Las viviendas de alto standing se han convertido en un nuevo objetivo para los okupas. Cristina Muñoz ha sufrido un caso de inquiokupación en su hogar y ha entrado en directo en Vamos a ver para contar la "pesadilla" que está viviendo por culpa de la persona a la que le alquiló su chalet de lujo el pasado mes de septiembre.

Tras separarse de su pareja, la dueña decidió volver a su vivienda, pero descubrió que la persona que la ocupaba se negaba a marcharse. El alquiler le generaba 4.800 euros mensuales, de los cuales solo recibió cuatro pagos al principio, hasta que la inquilina dejó de pagar.

A partir de ese momento, ha estado viviendo un "drama", ya que mientras la okupa vive "a cuerpo de rey", ella ha tenido que alquilarse un piso. Actualmente, Cristina todavía está pagando la hipoteca de la casa y se ha tenido que hacer cargo de una factura de la inquiokupa de 900 euros.

Y antes de dar paso a la invitada, Alfonso Egea ha querido hacer un apunte para que no se juzgue el caso: "Como me conozco a los tuiteros, la okupación es un delito lo sufra quien lo sufra y tenga el nivel adquisitivo que tenga. Cuando te okupan tu propiedad, el delincuente es el que la okupa, da igual lo bien o lo mal que te vaya a ti la vida".

Ha sido entonces cuando Cristina ha empezado a contar la situación en la que se encuentra: "Me hubiese encantado recuperar mi casa cuando decidí separarme, porque yo vivía en casa de mi pareja y tenía que reanudar mi vida de una u otra manera". "Le di la opción de irse porque parecía que había buen rollo", ha confesado.

Víctima de inquiokupación. Telecinco

"Siempre ha sido muy lioso porque hemos pecado de la confianza. Ella apareció con fotos, enseñándonos a la persona de la inmobiliaria y a mí que tenía amistad con la reina Letizia, que conocía a mucha gente de nuestro entorno e, incluso, a arquitectos hermanos de íntimas amigas mías", narraba.

Además, la dueña de la vivienda ha reconocido que "jamás investigamos quién era ella y dimos fe a que era una persona conocida y a que jamás haría nada en contra". Sin embargo, cuando le contó lo que le sucedió y que quería que se marchara, la alquilada se negó diciéndole que "dónde iba a encontrar una casa".

Aun así, trataron de encontrar una solución. Cristina planteó alargar unos meses el contrato mientras ellos encontraban un sitio, sin apresurar, mientras ella vivía temporalmente en otro lugar. Fue cuando iniciaron las comunicaciones a través de mensajes, cuando Muñoz captó que "todo eran bombas de humo".

Después de ello, empezaron a investigar por primera vez sobre ella y se dieron cuenta de que nada de lo que les había contado era cierto. "No la conocía nadie", ha desvelado. También llamaron al número de la tarjeta en la que figuraba como CEO de una empresa muy famosa, con la misma "suerte".

"Vaya golazo por la escuadra", ha expresado el presentador de Vamos a ver. Y ha seguido denunciado que ocurra esto en el país: "Cuando tienes un ordenamiento legal que consiente, permite y es bastante laxo con el asunto de las okupaciones, lo que haces es aprovecharte".