Gloria Camila, contundente sobre Sofía Suescun y Kiko Jiménez: "El karma existe y llega. Está todo judicializado"

En el programa Tardear de este martes, 12 de agosto, Gloria Camila se ha pronunciado sobre la polémica generada por las supuestas llamadas que Sofía Suescun y Kiko Jiménez habrían hecho a su padre, José Ortega Cano, haciéndose pasar por la periodista Paloma Barrientos para gastarle bromas.

Unos hechos que ha sacado a la luz pública el hermano de la influencer, después de unir fuerzas con su madre, Maite Galdeano, en la guerra familiar. "En Nochevieja me hacían llamar a Ortega Cano para reírnos de él", confesó Cristian Suescun. El mismo que desde el pasado 5 de agosto también asegura que su cuñado es un "montajista y se aprovecha de todas las mujeres".

"Me alegro de que Cristian, tiempo después, confirme lo que yo en su momento dije en mis redes sociales, y lo dije porque una vez se les olvidó poner el número oculto. Fueron un poco torpes y descubrimos quiénes eran los que llamaban a las dos o las tres de la mañana", ha explicado Gloria. Además, ha calificado de "acoso" este suceso.

"Que Cristian, ahora, me venga a dar la razón tiempo después de reírse también junto con ellos, de mí, no me vale de nada", ha sentenciado. En esas llamadas, Sofía y Kiko "hablaban, susurraban, gritaban, cantaban...", ha contado la hija de Ortega Cano.

Entonces, Belén Rodríguez ha intervenido para intentar contrarrestar su versión, barajando la posibilidad de que no todas las llamadas tenían que ser de la pareja. Sin embargo, Gloria Camila ha vuelto a incidir en el hecho de que dejaron de ocultar su identidad e, incluso, llegaban a llamarla por teléfono a ella con el único fin de molestar.

Gloria Camila en 'Tardear'. Telecinco

Después de conocer la información, la tertuliana ha expresado "que Cristian denuncie esto cuando él mismo ha participado, se le debería caer la cara de vergüenza". Cuando uno de los colaboradores de Tardear le ha dicho que lo podría haber denunciado, ella ha desvelado que "está todo judicializado".

También ha explicado que con Kiko Jiménez se encuentra en pleno proceso legal, por lo que no va a entrar a tratar el tema."Todo cae por su propio peso. El karma existe y aunque tarde un poco, a veces, llega", ha sentenciado. Respecto a los problemas que atraviesa con su expareja, la colaboradora ha mantenido que no puede pronunciarse, pero ha afirmado la versión de Antonio Rossi.

"Gloria se fue de la televisión porque estaba en un momento difícil, apostó por ella y se trató profesionalmente. Cuando expones delante de un profesional determinado tipo de cosas, te dice 'esto se llama esto' y te hacen un informe", ha explicado el periodista. "Todos nos estamos entendiendo", ha concluido.