La vida actual de Nuria Yáñez 'Fresita' ('Gran Hermano 5') a los 53 años, con nuevo single: "Tengo vena de artista"

Si hay una concursante de Gran Hermano que sigue siendo icónica y entrañable, esa es Nuria Yáñez, también conocida como ‘Fresita’. La tarraconense lleva un tiempo enfocada en su carrera musical y en su programa de radio. Por ello, ha acudido a Fiesta para presentar su nuevo single, La donna che amo, acompañada por su novio y pareja artística: Tony Boluda.

La tarraconense sigue derrochando carisma y humildad, sin olvidar que sigue siendo una de las participantes más queridas del popular reality show. Fue en 2003 cuando ‘Fresita’ se alzó como ganadora de la quinta edición de Gran Hermano.

En una temporada en la que hubo concursantes muy conocidos, como la polémica Aída Nízar, la tarraconense conquistó de lleno al público con su simpatía, espontaneidad y desparpajo. Mítica ya es su escena con la vaca, que todavía sigue resonando en la historia del reality.

Tras proclamarse ganadora y quedarse con los 300.000 euros, ‘Fresita’ se convirtió en un rostro habitual de la televisión, fichando como colaboradora en A tu lado y conduciendo distintos programas en cadenas autonómicas, además de presentar un concurso nocturno en Call TV. También ejerció de colaboradora en formatos como Cazamariposas.

Convertida en empresaria, ‘Fresita’ lleva una temporada enfocándose en su carrera musical, además de ser locutora de su propio programa, Cuéntaselo a Nuria. Un año después de acudir a Fiesta para presentar su tema Amor es vida, que ha llegado casi a las 8.000 visualizaciones en YouTube.

Nuria Yáñez 'Fresita' y Tony Boluda en 'Fiesta'. Mediaset

Ahora ‘Fresita’ y Tony Boluda se atreven a cantar en italiano, con un single con el que buscan tener la misma repercusión que con Amor es vida. Aprovechando su visita en el magacín que están conduciendo Álex Blanquer y César Muñoz, le preguntaron cómo surgió el amor con su pareja artística.

“Yo vi a Tony en Sabadell y me encantó, pero él no me hacía ni caso, yo pasaba por delante de donde él trabajaba pero no me miraba porque era un tío muy guapo, era muy creído. Cuando ya éramos cuarentones nos volvimos a encontrar y empezamos a quedar para tomar café en un bar de Las Ramblas de Barcelona, y hasta hoy”, compartía la tarraconense.

Ante la pregunta sobre los motivos que le hicieron atreverse con la música, ‘Fresita’ no dudaba en señalar que siempre ha tenido una mirada artística en su vida. “Todo el mundo me decía que era muy showwoman y yo hacía canciones. Pero Tony [su pareja] las hace mejor que yo”, detallaba, señalando que tiene "vena de artista".