Terelu Campos desgrana su tatuaje más familiar en ‘Fiesta’: “Lo llevo al revés para que nadie lo entienda”

El fútbol estuvo presente este domingo en el programa Fiesta a través de la figura de Manolo Escobar . No solo porque el almeriense presentase el programa Goles son amores junto a Loreto Valverde, sino porque actuó en la celebración de la victoria de España en el Mundial de Fútbol 2010.

El programa rescató algunas imágenes, mientras cantaba ¡Que viva España! y todos los futbolistas lo zarandeaban. “Fue un momentazo. Yo, que soy muy futbolera, y las personas que me conocen lo saben. Y para todos los españoles”, presentó Terelu Campos, conductora de la sección Aires de fiesta, sobre el asunto.

Tras esto, explicó una experiencia muy personal sobre aquella celebración: “Hicimos una promesa que pocas personas cumplieron. Dije que si España ganaba me hacía un tatuaje, que aquí llevo. Lo que pasa es que lo llevo al revés para que nadie lo entienda”.

Mientras explicaba esto ante la cámara, Terelu Campos mostró un tatuaje que lleva en su mano izquierda, en la muñeca, pero que habitualmente queda cubierto por el reloj. “La eme de mamá, la a de Alejandra, la be de Borrego de mi padre. Y me puse la ce de mi abuelita Conchi, y cuando murió mi tita Leli me puse la ele”, finalizaba de explicar la presentadora, señalando cada una de las letras que forman su tatuaje.

“Como siempre lo llevo con el reloj, nadie me lo ve. No lo llevo por ocultarlo ni nada de eso, pero para mí fue el momentazo”, seguía explicando con orgullo sobre este tatuaje y la victoria de la Roja. Cabe destacar que en otras ocasiones Terelu ya había mostrado este tatuaje, como, por ejemplo, en Sálvame, aunque sin dar tantas explicaciones. “Son unas letras”, se limitó a decir entonces.

Terelu Campos mostró su tatuaje en 'Fiesta'.

Sobre el himno Que viva España en cuestión, Terelu Campos añadió cómo el propio Manolo Escobar bromeaba diciendo: “Desde luego, no le van a dar un premio al que hizo la letra. Él era 100% natural, yo lo pienso y lo digo”.

Vanesa García, hija de Manolo Escobar, reconoció que durante la celebración estuvo preocupada al ver cómo manteaban al cantante. “Se acababa de operar de un cáncer de colon hace 15 días”, recordaba la también actriz, que llegó a temer lo peor: “Ahí me lo matan”. Sin embargo, Manolo no sufrió ninguna consecuencia.

Sobre el encuentro del cantante y actor con La Roja, Vanesa destacó cómo Escobar fue al hotel donde estaba concentrada la selección, y “entró en un comedor, estaban todos los jugadores juntos y todos se pusieron de pie a aplaudirle”. Para él era algo muy especial, pues era muy amante del balompié.