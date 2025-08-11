Juliana Pantoja arremete contra Iker Casillas en ‘Tardear’: “Está obsesionado conmigo. No me va a silenciar con una estética”

Juliana Pantoja sigue hablando en televisión sobre su supuesta relación con Iker Casillas. Desde que estalló la polémica, la colombiana ha sacado a la luz los "trapos sucios" del exfutbolista al negar el vínculo entre ambos. En esta ocasión, ha entrado en directo en Tardear para explicar en qué punto se encuentran.

Entre los motivos que la han llevado a hablar públicamente, la "amiga" de Casillas ha asegurado que "está obsesionado conmigo" y que ahora "quiere hacerme daño". Dos razones que han quedado en entredicho entre los colaboradores del espacio.

"Hasta el día de hoy, 11 de agosto, está obsesionado conmigo. Lo bloqueé en WhatsApp e Instagram y el sábado me escribió por TikTok para preguntarme por qué lo había bloqueado. Hay capturas", ha desvelado. También ha contado que "se está poniendo a seguir a conocidos míos para llamar mi atención".

En el programa del pasado viernes, 8 de agosto, ya se pronunció: "Yo como muchas chicas estamos muy cansadas de que se nos niegue cuando existen pruebas que corroboran la existencia de un vínculo". "Las imágenes hablan por sí solas", aseguró. Además, según su testimonio, llevaban hablando tres años y el exfutbolista fue a Colombia por ella.

Y es que, desde que la expareja de Sara Carbonero desmintió su relación, Juliana no ha parado de subir fotografías y vídeos con él en sus redes sociales, como prueba de que dice la verdad sobre su historia de amor.

Juliana Pantoja en 'Tardear'. Telecinco

Carmen Alcayde ha querido conocer el motivo por el que afirma que él le quiere hacer daño. Ha sido entonces cuando Pantoja ha narrado uno de los episodios por el que está enfadada, ya que ha confirmado que "no está despechada ni triste porque él me haya negado". "Hubo una agresión y él se puso del lado de mi agresora sin escuchar mi versión", ha revelado.

En su afán por contar su parte, ha sentenciado que "Iker no me va a silenciar con una estética". A pesar del mal episodio en el que se encuentran actualmente, ha confesado que durante el tiempo en el que estuvieron "sentía que conmigo era diferente que con otras amigas que ha tenido".

Juliana Pantoja en 'Tardear'. Telecinco

"Nos besamos varias veces", ha reconocido. Sin embargo, se ha apresurado en aclarar que no tuvieron relaciones íntimas, a pesar de que se le insinuó en varias ocasiones, por "cuestiones de higiene".

"Tú estás queriendo tener un protagonismo", le ha dicho Marisa Martín-Blázquez. Una respuesta con la que han estado de acuerdo sus compañeros del programa.