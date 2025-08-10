Afra Blanco, alto y claro sobre las pensiones: "Las tendremos. No por los cojones de unos, sino por los ovarios de todas"

laSexta Xplica ha vuelto a abordar el tema de las pensiones en su debate social. Verónica Sanz denunciaba la campaña de creadores de contenido en redes que crean “discursos de odio” contra los jubilados. Una noche más, Afra Blanco ha vuelto a mostrarse como la Xplicadora más combativa.

El programa mostraba a varios influencers tildando al sistema de pensiones como “estafa piramidal”, a la par que señalando que España “no es un país para jóvenes” y que “no puede haber salarios de 1.200 euros pagando jubilaciones de 2.000”. Tras mostrar esta polémica surgida en redes, el debate comenzaba en plató.

Sanz daba primero la palabra a Siciliana Elbar, una jubilada que estaba en la bancada de los representantes sociales. “Me muero de la vergüenza de escuchar ese tipo de comentarios. Es increíble. Nosotros hemos sido jóvenes y teníamos a nuestros padres que nos protegían”, explicaba la señora.

“Considero que estamos huérfanos, incluso por parte del Gobierno. No tenemos a nadie que nos explique absolutamente nada. Lo que queremos es que nos expliquen, para que podamos entenderlas. ¿Qué pasó con el dinero de la caja de las pensiones? ¿Dónde está?”, cuestionaba.

Elbar confesaba que llegaba a temer que las nuevas generaciones no tengan pensión. Afra Blanco intervino para defender al actual sistema. “Sí creo que vamos a tener pensiones. Esto es algo absolutamente cíclico. Seremos los trabajadores los que defendamos, como ha sido siempre, el sistema público de pensiones. Aquí nadie regala nada, lo hemos conquistado nosotros”, argumentaba.

Los Xplicadores de 'laSexta Xplica'. Atresmedia

“A ustedes ya les decían que no iban a tener pensiones y las han tenido. A nosotros también nos están diciendo esto, pero claro que las tendremos. No tanto por los cojones de unos, sino por los ovarios de todas”, defendía.

“El debate es si estamos ante un modelo privado o público. Es ahí donde está”, añadía. Palabras que fueron apoyadas por otra jubilada presente en el plató, Maribel Mesón, quien tildaba las palabras de los influencers de “difamación y calumnias”.

“Está a la orden del día, especialmente en la televisión y en los medios de comunicación. No se puede ser tan ambiguo. Además, tan falso para decir que no vamos a tener pensiones. Yo, con 20 años, ya me lo decían y mira, las tenemos”, denunciaba.

José María Camarero señalaba que “hay muchísimo desconocimiento” en lo relacionado a la financiación de las pensiones. “Cuando dice una persona joven que no va a haber pensiones, no sé en base a qué lo dice, con qué informes o estudios. Detrás de todas las reformas de las pensiones, hay muchos economistas y profesionales. Hay gente muy bien formada y lo intenta hacer bien para que sigan adelante”, defendía.