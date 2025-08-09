María Patiño niega estar "amortizada" en RTVE tras el fracaso de 'La familia de la tele' en La 1: "Falso"

Parece que el tiempo de María Patiño en TVE no ha terminado. Tras surgir informaciones que apuntaban que tanto la periodista como Belén Esteban estaban “amortizadas”, la presentadora ha reaccionado en redes sociales, rechazando tales noticias y declarando que todo es “falso”.

Uno de los fracasos más sonados que ha tenido RTVE en esta temporada televisiva ha sido la de La familia de la tele, que estuvo en emisión apenas un mes y medio, despidiéndose de la audiencia con un paupérrimo 4,5% de cuota de pantalla y 332.000 espectadores.

En esta semana, Informalia publicaba una serie de informaciones que apuntaba a que había dudas en TVE de que Patiño o Esteban regresasen al Ente. “Se ha intentado y no ha funcionado”, explicaba una fuente de la Corporación al medio. “Es un tipo de corazón que ya no tiene sentido ni futuro”, añadía.

El medio apuntaba que ni la periodista ni la empresaria gastronómica tenían contrato con la cadena pública, sino con la productora que estuvo detrás de La familia de la tele, La Osa. “Lo intentamos y no sería lógico ni entendible que regresaran a la misma cadena donde no funcionaron. […] No volverán, su contrato era con la productora”, declaraba dicha fuente.

Afirmaciones que han sido rápidamente desmentidas por la propia María Patiño. La periodista ha reaccionado en redes sociales, diciendo que es “falso” que RTVE haya descartado completamente trabajar con ella.

María Patiño y Belén Esteban en 'La Revuelta'. RTVE

Una declaración escueta, pero muy directa. No obstante, eso no quita que el destino de Patiño, como el de Belén Esteban, siga siendo un misterio tras el fracaso de La familia de la tele. Ambas han mantenido un perfil medianamente bajo, con la periodista pronunciándose sobre ciertos temas por las redes.

Belén Esteban sí que reapareció en TVE tras el final de La familia de la tele, al acudir como público en La Revuelta. Por otro lado, Patiño dejó una serie de rotundas reflexiones cuando acudió de invitada al pódcast Dogfy Diet, donde habló por primera vez sobre sus impresiones del fiasco del ya extinto magacín.

Patiño hacía autocrítica y argumentaba sobre los motivos por los que el formato no funcionó. “Ha fallado algo tan sencillo como que el menú que habíamos elaborado no ha gustado […] Al programa le faltó algo que es lo más complicado para tener éxito en cualquier medio: alma" razonaba.

Patiño defendía que el estilo que representa sobre prensa del corazón está lejos de haber pasado de moda. “Cuando termina Sálvame, empezar en Netflix, terminar en YouTube con Twitch, y después en Ten y en la española... y que me digan a mí que hay una crisis en la prensa del corazón, que venga Dios y lo vea”, comentaba.