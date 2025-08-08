Palomo Spain desvela el secreto de su traje para Beyoncé: “La tela salió del desván de una tienda que cerraba”

El diseñador Alejandro García Palomo, conocido como Palomo Spain, regresó a sus raíces en Córdoba junto a Isabel Jiménez en la noche de Cuatro. Y dio una entrevista en la que habló de su lado más personal, pero también de sus hitos profesionales, como, por ejemplo, la vez que consiguió, con solo 25 años, que Beyoncé llevase uno de sus trajes, para presentar a sus hijos.

“Yo te he sacado más de una vez en el informativo”, introducía Jiménez anoche en Mis raíces. “Eso fue una de las grandes validaciones en mi carrera. Beyoncé se puso ropa de mi segunda colección en un momento en el que todavía mucha gente no tenía la confianza absoluta”, reconocía el diseñador andaluz.

Palomo, con orgullo, recordaba cómo aquella instantánea, publicada en Instagram en 2017, se convirtió en “la foto más vista del año, con más likes de la historia de Instagram”. Y desveló un secreto del traje: “Todo eso llevando un vestido que ha salido de aquí, llevando una tela que salió de un desván de una tienda que cerraba en Córdoba, de telas antiguas”.

Es más, cuando la compró, Alejandro iba con un amigo, y este consideraba que era “una tela de un batín de señora, que era lo que él me decía. Al final acabó siendo eso”. El amigo en cuestión participó en Mis raíces, y admitió que entonces opinaba que parecía tela de “bata para limpiar”, y que Palomo le reprochó que no tenía “ni idea”.

Sobre su infancia, Palomo afirma no sentir que haya sido un chico “que haya sufrido mucho. Por supuesto, de pequeño, al haber sido diferente, he recibido todo tipo de críticas. Pero he tenido una personalidad tan fuerte siempre que me ha dado igual”.

Palomo Spain en 'Mis raíces'.

La entrega de mis raíces fue vista por una media de 315.000 espectadores, y tuvo un 4,5% de cuota de pantalla. Lo más visto de la noche fue la película Alimañas, en La 1, única oferta nocturna en superar el doble dígito. En concreto, anotó 742.000 espectadores con un 10,1%.

La acogida del largometraje protagonizado por Jordi Sánchez dañó a La Encrucijada, de Antena 3, que en esta ocasión se conformó con 661.000 espectadores y un 9,2% de share. Y en Telecinco, Volando Voy se despidió con 514.000 espectadores y un 8,6%.

Nuevos proyectos

Hay que recordar que Palomo Spain no estará en la próxima edición de Maestros de la costura. Su lugar en el panel de jueces junto a Lorenzo Caprile y María Escoté lo ocupará Luis de Javier, tal como anunció RTVE el pasado mes de julio.

“Esta decisión no ha sido fácil, pero siento que es el momento de centrarme plenamente en el futuro de Palomo Spain y en nuevos proyectos que requieren toda mi atención”, explicó entonces a través de sus redes sociales. Y añadió que Maestros de la costura siempre será una parte muy importante para él y que “lo llevaré conmigo allá a donde vaya”.