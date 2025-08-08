Josep Pedrerol pone fin a sus vacaciones: 'El Chiringuito de Jugones' anuncia su inminente vuelta a Mega

El Chiringuito de Jugones, el programa estrella de la noche deportiva y que emite Mega, vuelve para reencontrarse con su numerosa audiencia. El regreso del espacio deportivo de referencia en la televisión tendrá lugar este lunes 11 de agosto, a partir de las 00:00 horas, para ofrecer la cobertura más completa de toda la temporada futbolística 2025/2026, que se presenta como una de las más emocionantes de los últimos tiempos.

Una temporada más, los espectadores de ‘El Chiringuito de Jugones’, dirigido por Josep Pedrerol, que regresará en los próximos días, estarán informados cada día de toda la actualidad deportiva nacional e internacional. El programa también se podrá seguir fuera de España en Antena 3 Internacional y la versión internacional de atresplayer.

El Chiringuito de Jugones vuelve este lunes para ofrecer la última hora del mercado de fichajes y los movimientos de las plantillas de cada equipo, así como una detallada atención a la pretemporada de los equipos españoles.

También analizará en profundidad el espectacular partido de la Supercopa de Europa que disputarán PSG y Chelsea el miércoles 13 de agosto, en el Stadio Friuli de Udine (Italia), así como la nueva temporada liguera que comienza el próximo viernes 15 de agosto con el encuentro Girona-Rayo Vallecano.

Como cada temporada, el espacio que dirige y presenta Josep Pedrerol, contará con colaboradores en directo desde los estadios donde haya partido, y las reacciones de protagonistas tras cada jornada liguera. El espacio volverá a arrancar a las 23:45 horas, con el habitual avance en ‘La Cuenta Atrás’.

Josep Pedrerol en 'El Chiringuito'.

En la nueva temporada, los espectadores del programa podrán seguir todas las novedades, exclusivas, análisis detallados, debates sobre decisiones arbitrales, ruedas de prensa y las voces de los protagonistas, todo ello comentado y analizado por el mejor equipo de colaboradores, que ofrecerán una visión completa desde todos los ángulos.

En su versión digital, donde también consigue récords de seguidores en todas las redes sociales, el programa continuará con ‘El Chiringuito Inside’ en YouTube, Meta, Kick y Twitch, plataforma esta última donde seguirá ofreciendo la emisión de especiales y su programación.

Líder de los canales temáticos

El Chiringuito de Jugones estrena este lunes su nueva temporada en Atresmedia TV convertido una vez más en el referente de los espacios deportivos en televisión y líder de la noche temática desde que comenzó su andadura.

El Chiringuito de Jugones, de la mano de Pedrerol, es el programa de mayor éxito de la televisión temática y la tertulia deportiva líder una temporada más, promediando un 4% de cuota de pantalla, 172.000 seguidores de media y más de 600.000 espectadores únicos.

En la temporada, su emisión más vista fue el especial del sábado 26 de octubre por El Clásico, cuando registró 427.000 espectadores. Por su parte, logró la mayor cuota al cosechar un 8,9%, el 6 de mayo, con la eliminación del Barça en las semifinales de la Champions.