Telecinco vuelve a recortar a Terelu Campos en ‘Fiesta’: ‘Agárrate al sillón’ regresa el próximo domingo

Terelu Campos se incorporó a Fiesta a finales de julio para capitanear una sección llamada Aires de fiesta, al más puro estilo de ¡Qué tiempo tan feliz!, en el tramo final del programa. Pero este domingo, y por segunda semana consecutiva, su espacio nostálgico solo verá la luz el sábado.

Telecinco ha decidido que este 10 de agosto Fiesta acabe a las 20:00 horas, y que su lugar lo ocupe una nueva entrega de Agárrate al sillón. Una decisión que viene marcada por el testeo que hizo con el concurso la pasada semana, y que resultó un éxito.

Rafa Castaño caía eliminado del programa el viernes 1 de agosto, pero decidió comprar su continuidad con 25.000 euros. Y el domingo sería su primer programa tras esta suerte de repesca, en la que contó cómo se había sentido y la motivación que le había llevado a pagar al concursante que le venció por seguir aferrado al sillón. Algo que despertó el interés de los espectadores en sus casas.

El programa hizo un 10,3% de cuota de pantalla, y fue la primera entrega del concurso conducido por Eugeni Alemany que alcanzaba el doble dígito. Del mismo modo, se alzaba como el episodio con más espectadores en esa misma franja, con 744.000 fieles. Tan solo su estreno, en prime time, mejoraba este dato, cuando alcanzó un 12,1% y 988.000 seguidores.

Fiesta, por su parte, a pesar de tener nuevos aires con sus presentadores veraniegos, no consigue levantar mucho la cabeza, y ese mismo día anotó un 8,4% de cuota con 660.000 espectadores. Y el día anterior, el sábado, un 9,4% con 665.000 espectadores.

Terelu Campos en 'Fiesta'.

De lunes a viernes, por su parte, Agárrate al sillón ha conseguido cierta estabilidad. En concreto, ayer logró 624.000 espectadores con un 9,0%, tres décimas por encima de la media de Telecinco en toda la jornada.

Con este movimiento, Terelu Campos verá mermada una vez más su sección Aires de fiesta, lo que suponía que iba a ser su plato fuerte para este mes de agosto en la programación de los fines de semana de Telecinco.

A lo largo de las entregas emitidas, Terelu ha repasado la trayectoria de artistas como Rocío Jurado (con su hija Gloria Camila participando en el plató), Julio Iglesias o Isabel Pantoja. De esta, incluso, recordó cuando visitó ¡Qué tiempo tan feliz!, programa al que recuerda esta sección, y que estuvo presentado por María Teresa Campos entre los años 2009 y 2017.