El duro testimonio de una joven que sobrecoge a Cristina Lasvignes: "Desde que murió mi madre, siento que estoy sola"

El Diario de Jorge cuenta con su versión estival a la que Telecinco decidió llamar como El diario de verano donde los testimonios de personas completamente anónimas siguen siendo el plato fuerte de las tardes de Mediaset.

Jorge Javier dio el relevo a Cristina Lasvignes, presentadora del extinto magacín Tal cual lo contamos de Antena 3, y en la emisión de este miércoles, la periodista madrileña viviría una emocionante entrevista con una de las invitadas del programa.

"Se llama Nataly y es huérfana de padre y madre. Se siente sola en el mundo y su único deseo es conocer a su familia paterna con la que nunca tuvo relación. Siente que es lo único que le queda por hacer", presentaba Lasvignes a la joven.

"Mi vida ha sido muy dolorosa y complicada porque me han pasado muchas cosas", relataba, en primer lugar la protagonista de El diario de verano. "Mi padre muere cuando tenía solo 2 años y mi madre ha muerto hace dos años", explicaba, entre lágrimas.

Nataly está sola en España y busca a su familia paterna. Su progenitor se llamaba Joaquín Vicente Alegre y vivió en Camarillas (Teruel). "Mi madre es colombiana y vino a España por amor. Su relación acabó mal y se quedó en la calle", afirmaba sobre su trágica vida.

"Mi padre era camionero y mi madre camarera. Ellos se animaron muy rápidamente. Mi madre siempre me dijo que mi padre estaba muy ilusionado con tener una hija", explicaba la joven ante la atenta mirada de Cristina Lasvignes.

"Un día de Semana Santa se sentó a cenar y me puso sobre sus piernas. Mi padre sintió que se estaba ahogando, él cayó y no se pudo hacer nada. Nunca volvimos a ser felices", relataba Nataly sobre el fallecimiento de su progenitor.

Lasvignes y Nataly, en 'El diario de verano'

"Volvimos a Colombia con mi madre y ella cayó en depresión, empezó a tomar alcohol. Ella lloraba mucho", contaba sobre las dificultades que vivió su madre tras la muerte de su padre.

Además, Nataly hizo referencia a la canción Luna de Juan Gabriel que se dedicaban sus padres. El programa decidió ponerla en plató y la invitada rompía a llorar. Lasvignes se veía contagiada y también se emocionó.

"Fui a la cocina y estaba allí. Pensé que se había caído o desmayado pero le vi el rostro. Yo no entendía que estaba muerta", explicaba Nataly, llena de lágrimas, cómo se enteró de la muerte de su madre."¡Qué duro!", no dudaba en corresponderle la presentadora.

"No tengo a nadie. Me siento sola. Me falta compañía y apoyo", señalaba la joven. Además, también contó que no tuvo el apoyo familiar materno: "Mi tía intentó quitarme la casa donde vivía. Era herencia de mi abuela".

Cristina Lasvignes se rompe en 'El diario de verano'

"Necesito encontrar a mi familia paterna y me gustaría que me contaran historias de mi padre", pedía Nataly en pleno directo de El diario de verano.

Al final del programa, Lasvignes volvía a conversar con Nataly: "Tu historia ha llegado al corazón de mucha gente. Estamos recibiendo llamadas y mensajes de personas que nos están dando datos. Creo que lo mejor es esperar a cotejarlo todo".

"Muchísima gente se está volcando contigo a ofrecerse a ayudarte como quiera. Quiero que antes de terminar el programa se te quede este mensaje de cariño y amor, a partir de esta tarde no vas a volver a estar sola", se dirigía Lasvignes directamente a Nataly.