Un colaborador de 'Malas lenguas' se enfrenta a Aida Bao por cortar su discurso: "Me interrumpes y no se puede"

Las novedades sobre el caso Cerdán han provocado uno de los momentos más incómodos en el programa de este miércoles en Malas lenguas. Ernesto Ekaizer ha entrado en directo en La 1 para dar su opinión respecto a la estrategia de los abogados de Santos Cerdán y se ha mostrado molesto por la actitud de la presentadora.

"Puede ser una versión, ellos están trabajando con un perito que contrataron especialmente, un perito reputado", explicaba en su intervención el periodista. Y añadía: "A mí lo que me interesa destacar es que quien tiene la carga de la prueba siempre es la acusación y lo que yo creo es que la acusación se basa en indicios muy débiles para enviar a Santos Cerdán a la prisión".

Además, apuntaba que quería señalar hechos elementales: "Se hizo una entrada en la sede de Ferraz para clonar el ordenador de Santos Cerdán y averiguar qué pasa con su correo económico y qué puede aportar a la investigación", a la vez que completaba diciendo que "desde que se clonó el ordenador y los correos, no hay un informe de la UCO".

Aida Bao escuchaba atentamente la intervención de Ernesto, hasta que ha decidido entrar a preguntarle por un asunto: "Ernesto y eso que estabas comentando del patrimonio de Santos Cerdán...". Sin siquiera poder terminar su pregunta, él ha estallado en su contra, pidiéndole que le dejara terminar de hablar.

Ante la indignación del colaborador, la sustituta de Cintora ha intentado calmar las aguas, justificando su corte: "Es que me has dejado con mucha curiosidad por lo anterior con el patrimonio del que hablabas". "Te dije que había dos cosas. Es muy duro, es muy duro", le confrontaba molesto.

Aida Bao y Ernesto Ekaizer en 'Malas lenguas'. RTVE

La conductora del programa se lo ha tomado con humor, dejando que el tertuliano siguiera exponiendo su análisis sobre el caso Cerdán. Después de tratar este asunto, Bao ha cambiado radicalmente la temática de la que estaban hablando, pidiéndole a Ekaizer que no se desconectara de la videollamada.

"El rey emérito ya puede dormir tranquilo porque ha saldado todas sus deudas", avanzaba. Y es que Juan Carlos I ya ha devuelto los cuatro millones de euros que le prestaron los empresarios de su entorno para pagar a Hacienda.

"Ekaizer, seguimos contigo. Dice el emérito que se debe a sus actividades allí, ¿tú crees que es posible las explicaciones que da?", le preguntaba la presentadora. Sin embargo, él ha mostrado una actitud pasiva y con un tono de molestia ha respondido un seco "no lo sé". "Pero no te enfades conmigo Ekaizer", le pedía Aida, tratando de rebajar la tensión.

"Ponte en mi lugar. Si yo estoy terminando, digo que hay dos cosas, digo una y voy a decir la segunda y tú me interrumpes, es que eso no se puede. Por lo menos a mí me desconcierta", ha dicho contundente el periodista.