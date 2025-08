‘Espejo Público’ analiza una foto en bikini de Isabel Rábago y la colaboradora no se calla: “Esas de ahí son mis caderas”

Uno de los temas que ha cebado Espejo Público a lo largo de la mañana era un análisis de dos imágenes de las redes sociales de dos de sus colaboradores: Isabel Rábago y Alonso Caparrós. Y es que ambos, siguiendo la estela de Terelu y otras celebridades, han presumido de cuerpo en la playa. Pero el matinal ha sembrado la duda de si hay retoques, photoshop y filtros en las instantáneas.

“Fíjense en estas dos imágenes. Isabel Rábago y Alonso Caparrós”, proponía Miquel Valls, conductor del tramo final del programa, llamado Más Espejo. Y avanzó que un experto ha analizado las imágenes para el programa. “Isabel, la conclusión que llega nuestro experto no te va a gustar mucho”, le avanzaba Valls a su compañera.

“Como diga algo que no es verdad, lo digo”, afirmaba la periodista, que ya ha afirmado en otras ocasiones que ella está muy a favor de subir fotos retocadas. De hecho, unos días atrás llegó a asegurar que si ella pactase un posado en una revista, en el contrato figuraría que las imágenes se retocarían.

“Isabel, tú y yo nos conocemos de hace muchos años, tenemos una excelente relación fuera”, seguía diciendo Valls. Y Rábago le frenaba: “Que puede morir hoy”. “Hay veces que dentro de los platós estamos muy lejos tú y yo, pero nos queremos. Isabel siempre va de cara, de verdad, contando lo que ella piense, aunque reciba muchas críticas después. Pero a nivel de imagen...”, añadía el presentador, guardando silencio.

Finalmente, daban paso a un vídeo de Jorge Salgado, experto en retoque digital, al que habían pedido “nos diga la verdad. Quién ha utilizado más filtros”. El experto afirmó que en la foto de Isabel notaba “un poquito en la cadera, en el lateral, que se ve un poquito de clonado”.

Imagen de 'Espejo Público'.

Así, definió el retoque como “un licuado para meter la cadera y hacer el redondeo del ombligo, que parece que tiene diecisiete años. No termina ser un ombligo redondito, más estirado”. “En Alonso no veo ningún retoque, sí que está sacando musculito”, valoraba. Y destacó que al posar tumbado los efectos de la gravedad no se producen y se disimula mejor las imperfecciones de la piel.

De nuevo en plató, Isabel quiso dejar las cosas claras. “La cadera no está retocada. El ombligo sí. Si no estoy posando siempre estoy así como arrugada. Esta parte de aquí es la que aliso un poco”, afirmaba señalando el ombligo. E insistía: “Esas de ahí son mis caderas”. “Mis caderas son las mías. Las piernas son normales, el brazo normales, no musculados”, remataba.

“Lo mío es evidente. Lo que ha dicho es verdad, tengo 50 años”, decía por su parte Alonso Caparrós. Sin embargo, Belén Santos volvió a incidir en Isabel Rábago, y mostró otras fotos donde se veía “cosas muy raras”. Y ahí, la antaño concursante de Supervivientes reconoció que había borrado a las personas, pero que como no es profesional no le quedó bien.

“La aplicación que te has bajado es una porquería”, le recriminó con humor entonces Alonso Caparrós, antes de que el programa cambiase a otros asuntos.