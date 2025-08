La 1 apuesta por una película con actores de ‘La que se avecina’ como sustituta de ‘Futuro Imperfecto’ de Buenafuente

El pasado jueves, Andreu Buenafuente se despidió de los espectadores de Futuro imperfecto , aunque dejó abierta la posibilidad de un regreso gracias a los buenos datos de audiencia obtenidos esta temporada. Con su marcha, quedaba en el aire la incógnita de qué ofrecería La 1 en su programación a partir de esta semana.

La respuesta no se hizo esperar: cine. “El mejor cine”, asegura RTVE en sus redes sociales. Y, así, han aclarado que durante el mes de agosto, las noches en La 1 tendrán el siguiente reparto: los lunes estarán dedicados a El Grand Prix , que anoche celebró su quinta gala. De martes a jueves, de 21:45 a 22:50, se emitirá Viaje al centro de la tele .

Tras ese espacio, los martes a partir de las 22:50, Chenoa promoverá la adopción de perros con Dog House. El miércoles, Pablo Chiapella conducirá ¿Algo que declarar? en esa misma franja. El jueves, a esa hora, habrá cine, y los viernes desde las 22:00 horas, otra película será la protagonista de la noche.

Este jueves, La 1 apuesta por un largometraje con un reparto plagado de rostros célebres de la televisión, especialmente conocidos por haber coincidido en la mítica serie de Telecinco Aquí no hay quien viva. Se trata de la película de 2023, Alimañas.

La cinta está dirigida y coescrita por Jordi Sánchez, reconocido por su papel de Antonio Recio en La que se avecina, junto a Pep Anton Gómez. Además, Sánchez lidera el reparto junto a Carlos Areces, quien interpreta a su hermano en la ficción.

Imagen promocional de 'Alimañas'. Manuel Viñas.

La trama gira en torno a dos hermanos obsesionados con la herencia que recibirán cuando fallezca su madre. A través de esta premisa, la película aborda cuestiones como la codicia familiar, las dificultades para heredar en España, los conflictos con inquilinos de alquiler antigua y los problemas relacionados con el acceso a la vivienda.

El elenco incluye a Silvia Abril, Loles León y Carmina Barrios, además de la participación especial de Antonio Resines. Alimañas supone el debut en la dirección de Sánchez y Gómez y es una adaptación de la obra teatral Mitad y mitad, escrita y dirigida previamente por ambos.

Con motivo del estreno de la película, Carmina Barrios y Silvia Abril visitaron El Hormiguero. Allí, la madre de Paco León compartió una anécdota del rodaje: “Había cosas que me las dejaba y otras que no. No me dejaron decir ni un taco. Tarea difícil, hice un trabajo de cojones. Había cosas en las que te pedía decir un taco bueno”, relató con humor la actriz, reflejando el carácter gamberro y desenfadado de la producción.